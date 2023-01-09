بعد البدري.. وفاق سطيف يتعاقد مع الليلي

أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري عن تعيين التونسي شهاب الليلي مديرا فنيا جديدا له.

جاء ذلك خلفا للمدرب المصري حسام البدري الذي استقال من منصبه قبل أسابيع.

وذكر النادي الجزائري أن عقد الليلي يمتد لنهاية الموسم الحالي، وقابل للتجديد.

وبذلك بات الليلي ثالث مدرب تونسي في الدوري الجزائري للموسم الحالي مع فوزي البنزرتي مدرب مولودية الجزائر ونبيل الكوكي مدرب شباب بلوزداد.

وكان البدري تولى قيادة تدريب وفاق سطيف بداية الموسم بعد فترة راحة سبقها تدريب منتخب مصر.

وسبق للبدري إعلان الرحيل عن النادي إثر الأزمة المالية التي يعانيها.

وحين أقنعه النادي الجزائري بالبقاء، أوضح في بيانه الرسمي أن البدري "اشترط على إدارة النادي تحسين الوضعية المالية للنادي وتسديد أجور اللاعبين مقابل مواصلة عمله على رأس العارضة الفنية".

وانتهى الأمر في 21 نوفمبر الماضي، حين أعلن أعلن وفاق سطيف عن فسخ تعاقد البدري بالتراضي بين الطرفين.