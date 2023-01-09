بعد البدري.. وفاق سطيف يتعاقد مع الليلي

الإثنين، 09 يناير 2023 - 18:22

كتب : FilGoal

شهاب الليلي

أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري عن تعيين التونسي شهاب الليلي مديرا فنيا جديدا له.

جاء ذلك خلفا للمدرب المصري حسام البدري الذي استقال من منصبه قبل أسابيع.

وذكر النادي الجزائري أن عقد الليلي يمتد لنهاية الموسم الحالي، وقابل للتجديد.

أخبار متعلقة:
منافس الزمالك - ليبيا تستضيف مباريات المريخ في دوري أبطال فريقيا خبر في الجول - جلسة بين مصليحي ومروان عطية.. وموعد الكشف الطبي تمهيدا للانضمام لـ الأهلي قبل مواجهة الأهلي.. المصري يصرف مكافأة الفوز على الداخلية ويوافق على طلب إبراهيم حسن في الجول يكشف مصير مغربي من سوق انتقالات الأهلي.. وموقف كولر

وبذلك بات الليلي ثالث مدرب تونسي في الدوري الجزائري للموسم الحالي مع فوزي البنزرتي مدرب مولودية الجزائر ونبيل الكوكي مدرب شباب بلوزداد.

وكان البدري تولى قيادة تدريب وفاق سطيف بداية الموسم بعد فترة راحة سبقها تدريب منتخب مصر.

وسبق للبدري إعلان الرحيل عن النادي إثر الأزمة المالية التي يعانيها.

وحين أقنعه النادي الجزائري بالبقاء، أوضح في بيانه الرسمي أن البدري "اشترط على إدارة النادي تحسين الوضعية المالية للنادي وتسديد أجور اللاعبين مقابل مواصلة عمله على رأس العارضة الفنية".

وانتهى الأمر في 21 نوفمبر الماضي، حين أعلن أعلن وفاق سطيف عن فسخ تعاقد البدري بالتراضي بين الطرفين.

وفاق سطيف حسام البدري شهاب الليلي
نرشح لكم
سجل هدف التعادل.. ماذا قدم حجازي مع الاتحاد أمام الشباب ESPN: النصر يجهز 13 مليون يورو للتعاقد مع بوسكيتس الثالث.. حجازي يسجل مع الاتحاد في مرمى الشباب خبر في الجول - أوباما إلى الحزم السعودي على سبيل الإعارة تحت أمطار لم تتوقف وحضور 63 ألف.. العراق يهزم السعودية ويقترب من نصف نهائي خليجي 25 تشكيل الاتحاد - هنريكي يعوض غياب حامد.. حجازي أساسي أمام الشباب خليجي 25 - عمان تتصدر المجموعة الأولى بفوز مثير على اليمن الكشف عن قميص الهلال والنصر المشترك في لقاء سان جيرمان المرتقب
أخر الأخبار
رجل النهائيات والجولف.. أبرز 7 لحظات في مسيرة جاريث بيل ساعة | تقرير في الجول
المحكمة الفيدرالية السويسرية ترفض طعن الأهلي في قضية عبد الله السعيد 2 ساعة | الكرة المصرية
ميدو: أخفيت أحد لاعبي الإسماعيلي من أشخاص مدان لهم بالأموال 2 ساعة | الكرة المصرية
هدفه الأول في الموسم.. ماذا قدم النني مع أرسنال أمام أوكسفورد 2 ساعة | المحترفون
سجل هدف التعادل.. ماذا قدم حجازي مع الاتحاد أمام الشباب 2 ساعة | المحترفون
النني يسجل ويقود أرسنال للفوز على أوكسفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مرتضى يعلن نهاية أزمة أحمد فتوح 3 ساعة | الكرة المصرية
مصليحي يكشف كواليس انتقال مروان عطية إلى الأهلي.. وحقيقة عرض الزمالك 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك