خبر في الجول - جلسة بين مصيلحي ومروان عطية.. وموعد الكشف الطبي تمهيدا للانضمام لـ الأهلي

الإثنين، 09 يناير 2023 - 18:17

كتب : هاني العوضي

مروان عطية - الاتحاد السكندري

يعقد الآن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري جلسة مع مروان عطية لاعب وسط الفريق الأخضر بمقر النادي في الإسكندرية.

وعلم FilGoal.com أن هذه الجلسة تأتي تمهيدا لانتقال اللاعب إلى صفوف الأهلي.

وحضر مروان عطية إلى مقر الاتحاد السكندري اليوم الإثنين، لكنه لم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق الأخضر.

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وعقب الجلسة التي يعقدها مروان عطية مع محمد مصيلحي، يستعد اللاعب للسفر إلى القاهرة من أجل الخضوع للكشف الطبي غدا الثلاثاء.

وذلك من أجل إكمال انتقاله بشكل رسمي لصفوف النادي الأهلي.

وكان FilGoal.com قد كشف إتمام الأهلي اتفاقه مع مروان عطية والاتحاد السكندري والحصول على توقيع اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

وستكلف الصفقة النادي الأهلي مبلغا ماليا يقترب من 25 مليون جنيه بجانب إعارة لاعبين للاتحاد السكندري بين 4 لاعبين عرضهم الفريق الأحمر على زعيم الثغر في انتظار إتمام إدارة الاتحاد لاتفاقها مع اللاعبين.

ووافق عمار حمدي لاعب وسط الأهلي على الانتقال إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة ضمن صفقة انتقال مروان عطية إلى الأهلي.

كما تراجع محمد محمود لاعب الأهلي ووافق أيضا على الانضمام لصفوف الاتحاد السكندري، ويفصله رتوش أخيرة من إكمال انتقاله للنادي الأخضر. (طالع التفاصل)

مروان عطية صاحب الـ 24 عاما يشارك مع الفريق الأول للاتحاد السكندري منذ عام 2019 بعد تصعيده من قطاع الناشئين.

وشارك عطية مع الاتحاد منذ بداية الموسم الحالي في 10 مباريات وسجل هدف واحد.

وبشكل عام فإن لاعب الوسط شارك مع الاتحاد في 94 مباراة سجل خلالهم هدف وصنع 6 أهداف.

وسبق لمروان عطية الانضمام لمعسكر منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا ولكنه لم يشارك في أي دقيقة.

وأعلن الأهلي خلال الساعات الماضية التعاقد مع الثنائي محمد الضاوي "كريستو" قادما من النجم الساحلي حتى صيف 2027 وخالد عبد الفتاح ظهير سموحة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع نية الشراء.

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