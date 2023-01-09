خليجي 25 - عمان تتصدر المجموعة الأولى بفوز مثير على اليمن

تصدر منتخب عمان المجموعة الأولى ببطولة خليجي 25 بفوز مثير على اليمن بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المباراة أقيمت على ملعب البصرة في الجولة الثانية من دور المجموعات.

سجل أهداف عمان كل من علي عباس حارس مرمى اليمن بالخطأ في مرماه وأرشد العلوي وعصام صبحي، بينما سجل لليمن عبد الواسع المتري وعمر الداحي.

الفوز رفع رصيد عمان للنقطة الرابعة في صدرة المجموعة الأولى، بينما ظل منتخب اليمن بدون نقاط في المركز الأخير.

تقدم منتخب عمان مبكرا في الدقيقة الثانية بالهدف الأول عن طريق علي عباس حارس مرمى اليمن بالخطأ في مرماه.

وتعادل عبد الواسع المتري لليمن بعد 10 دقائق من ركلة جزاء.

وتقدم عمر الداحي لليمن في الدقيقة الـ 30 مستغلا تمريرة من المتري.

الداحي سبق له اللعب في الدوري المصري بصفوف نادي أسوان.

وبعد 7 دقائق تعادل منتخب عمان عن طريق أرشد العلوي.

العلوي كاد أن يتقدم لعمان من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بهدف ثالث ولكن عباس تألق في التصدي لها.

ومع بداية الشوط الثاني تقدم عصام صبحي لعمان من جديد محرزا الهدف الثالث.

وأهدر محمد الداحي فرصة إدراك التعادل لليمن من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 95.

وحصل صلاح اليحيائي لاعب عمان على جائزة رجل المباراة.

وسيلعب بعد قليل منتخب السعودية ضد العراق صاحب الأرض لحساب نفس المجموعة.

المباراة الأخيرة لمنتخب اليمن ستكون يوم 12 يناير المقبل، بينما سيلعب منتخب عمان مع السعودية في نفس التوقيت.

وتقام البطولة في مدينة البصرة العراقية بين السادس من يناير والتاسع عشر من الشهر ذاته.

على الجانب الآخر أقيمت أمس -الجمعة- منافسات المجموعة الأولى بعد حفل افتتاح البطولة.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات العراق وعمان والسعودية واليمن.

وتعادل العراق وعمان سلبيا في مباراة الافتتاح، بينما فاز منتخب السعودية على اليمن بهدفين دون رد.