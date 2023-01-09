هالير قد يلعب مباراته الأولى منذ الإصابة بالسرطان يوم الثلاثاء

قد يظهر سيباستيان هالير مهاجم بروسيا دورتموند لأول مرة في الملاعب منذ إصابته بمرض السرطان يوم الثلاثاء.

ويلعب دورتموند مباراة ودية ضد فورتونا دوسلدورف يوم الثلاثاء قد تشهد الظهور الأول للمهاجم الإيفواري منذ الإصابة بسرطان الخصية.

وقال هالير في تصريحات لجريدة رور ناخرشتين: "إذا كان بإمكاني اللعب، فسوف ألعب. لا يوجد مكان أفضل من أن أكون على أرض الملعب".

قبل أيام، نشر نادي بروسيا دورتموند صورا لتدريبات الفريق وظهر هالير فيها للمرة الأولى منذ شهر يوليو الماضي.

ووجه اللاعب رسالة لجماهيره في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تويتر قائلا: "مرحبا يا رفاق، الأمر لم يكن بتلك السهولة ولكن مع دعمكم كان أفضل وأسهل لفعله، أتطلع لرؤيتكم في الملعب لتحقيق بعض الانتصارات".

وكان هالير قد تدرب منذ فترة مع أياكس أمستردام ناديه السابق بسبب وجوده في هولندا لتلقي العلاج.

هالير لاعب بوروسيا دورتموند كان قد أصيب بمرض السرطان في شهر يوليو الماضي بعد فترة قصيرة من انضمامه للفريق.

ومنذ شهر يوليو واللاعب يخضع للعلاج الكيماوي ويغيب عن التدريبات ولم يشارك في أي مباراة مع دورتموند منذ انضمامه للفريق.

المهاجم الإيفواري تحدث مع موقع الاتحاد الأوروبي مؤخرا قائلا: "أنا محظوظ بما يكفي لأشعر أنني بحالة جيدة. أنا قادر جسديا على خوض التدريبات، وأشعر أنني بحالة جيدة من الناحيتين العقلية والجسدية، وهو أمر مفيد بالطبع لمحاربة هذا المرض".

وأضاف "وضعت لنفسي جدولا زمنيا. إذا كنت محظوظا بما يكفي ولم أخضع لعملية جراحية، فيمكن أن تسير الأمور سريعا".

وتابع "بعد ثلاثة أسابيع من المرحلة النهائية للعلاج، يتم إجراء الفحوصات لمعرفة المرحلة التي وصل إليها المرض، وما إذا كنت بحاجة إلى جراحة أم لا".

وأردف الإيفواري "إذا لم أكن بحاجة لعملية جراحية، أعتقد أنني سأكون في وضع جيد، خاصة بالطريقة التي أتدرب بها".

وكان ابن الـ28 عاما قد اشتكى من أنه ليس على ما يرام بعد أحد التدريبات في يوليو الماضي.

وأوضح النادي في بيانه الرسمي أنه خلال الفحوصات الطبية المكثفة تم اكتشاف ورم في الخصيتين.

وأعلن دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية ضم الإيفواري سيباستيان هالر مهاجم أياكس أمستردام بشكل رسمي حتى صيف 2026.

مهاجم كوت ديفوار انضم لدورتموند مقابل 35 مليون يورو حسب التقارير.

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