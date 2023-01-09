ميدو: تعرضت لصدمة أمام الحدود.. وأحقق في واقعة باسم مرسي

انتقد أحمد حسام ميدو المدير الفني لـ الإسماعيلي، مستوى لاعبيه خلال مباراة حرس الحدود الأخيرة.

وتعرض الإسماعيلي لخسارة جديدة بهدفين دون رد أمام الحدود، ليستقر في قاع ترتيب الدوري المصري.

وصرّح ميدو عبر إذاعة ميجا إف إم: "في الحياة أحيانًا تأخذ قرارات بناء على القلب أكثر من العقل، وهذا ما دفعني للموافقة على تدريب الإسماعيلي".

وتابع: "هناك مدربون كثر رفضوا تدريب الإسماعيلي في هذا التوقيت، ليس تقليلًا من الإسماعيلي أو قيمته، لكنهم يدركون ظروفه الصعبة وموقفه الصعب في الترتيب وسوء فترة الإعداد والتعاقد مع لاعبين بأرقام وعقودة أعلى بكثير من إمكانيات النادي ومادخيله الحقيقية، وتأخر صرف مستحقات اللاعبين، وأسباب أخرى عديدة تدفع أي شخص للتفكير مليون مرة".

وأكمل ميدو: "لكني قبلت التحدي وبدأت العمل. أول مباراة أمام الزمالك لا تُحتسَب علينا، ثم أمام البنك الأهلي قدّمنا مباراة جيدة".

واستدرك: "أمّا مباراة الحدود الأخيرة، فالنتيجة كانت سيئة، لكن الأداء كان صدمة بالنسبة لي، لأننا حاولنا فصل اللاعبين عن مشاكل الإدارة في الأيام الأخيرة، وتوقعنا رد فعل مختلف من اللاعبين، لكن هذا لم يحدث للأسف، سنعمل على دراسة كل ذلك للتعلم من الأخطاء".

ورفض ميدو إعطاء العذر للاعبين: "المشاكل معروفة للجميع، يمكن أن نجد أعذارًا حتى نهاية 2023، لكن طالما ارتضيت ارتداء قميص الإسماعيلي، فيجب أن تقاتل، وهذا لم أره من اللاعبين".

وأردف: "يجب أن يتحمّل الجميع مسؤوليته، أنا شخصيًا أتحمل مسؤولية الخسارة كمدير فني، لكن من حقي أيضًا الحكم على اللاعبين وأرى من قادر على تمثيل الإسماعيلي".

وكشف ميدو: "قبل مباراة البنك الأهلي أتم عمر الوحش والشامي اتفاقهما للانتقال إلى المصري وأقمنا لهما حفلًا وداعيًا. واللاعبون تأكدوا مليون% من دخول أموال لخزينة النادي خلال 48 ساعة، فجاء رد الفعل وظهر اللاعبون بقوة في مباراة البنك الأهلي وقاتلوا خلال المباراة".

واستدرك: "لكن بعد الإعلان عن فشل الصفقة، جاء رد فعل اللاعبين مختلفًا في مباراة حرس الحدود. أعرف أن الناس سيفهمون ما أقصده بكلامي".

وكشف: "الكثيرون حولي يطالبونني أن أرحل، لكن لو كنت خائفًا لما قبلت بالمهمة من البداية. صحيح أنني بعد دخول المطبخ ورؤية تفاصيل أكثر تعمقًا، عرفت أن المهمة معقدة، لكننا تربينا على عدم الهروب عندما تواجهنا المشاكل، خصوصًا في مكان نحبه".

وشدد: "سأظل أكافح وأقاتل يوميًا داخل الإسماعيلي حتى تقيلني الإدارة أو يطالبني الجمهور بالرحيل، سأقاتل يوميًا، ومن الغد سأعمل مجددًا مع اللاعبين وسأقاتل يوميًا حتى أنجح. وإن لم أنجح وأراد الناس رحيلي، فسأعتذر عن عدم استكمال المهمة".

وتحوّل ميدو للحديث عن موقف صالح جمعة: "اللائحة التي وضعناها منذ اليوم الأول تنص على خصم مبلغ مالي من أي لاعب يتغيب عن التدريبات، وصالح لم يحضر التدريب الأخير قبل مباراة حرس الحدود دون إذن، وبالتالي فُرضت عليه الغرامة وتم تحويله للتحقيق، ولا أكثر من ذلك".

وأتم بخصوص لاعبه باسم مرسي وما أثير عن تورطه في اشتباك لفظي مع الحضور في مقصورة النادي.

وقال ميدو: "أُبلِغت بالواقعة بعد المباراة، وطلبت منهم أن يتركوني 24 ساعة لكي أفهم ما حدث وأتخذ قرارًا. أعمل مع أيمن الجمل للحصول على شهادة الحضور في المقصورة الأمامية لأتأكد مما حدث وبناء على ذلك أتخذ قرارًا لا يكون ظالمًا لـ باسم أو للإسماعيلي".

وأتم: "غدًا سنعلن عن القرار. باسم من اللاعبين الملتزمين للغاية بغض النظر عن مستواه، لكني فوجئت بهذا الموقف وسنحقق فيه جيدًا، لسنا مدرسة كبش الفدا أو تصدير أحد لاعبينا أثناء المشاكل".

وعاد ميدو للتدريب بعد غياب طويل، وتولى تدريب الإسماعيلي مباشرةً قبل مباراة الزمالك التي خسرها الدراويش، ثم تعادل أمام البنك الأهلي دون أهداف، وخسر من حرس الحدود أمس الأحد.

ويمتلك الإسماعيلي 7 نقاط في المركز 18 -الأخير- من فوز واحد و4 تعادلات و7 هزائم.

وأعلن يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي عن تقدمه رفقة مجلس إدارته بالكامل باستقالته من مناصبهم بعد الهزيمة أمام حرس الحدود.

ويلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الجمعة في مواجهة مصيرية.