قبل مواجهة الأهلي.. المصري يصرف مكافأة الفوز على الداخلية ويوافق على طلب إبراهيم حسن

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي صرف مكافأة الفوز على فريق الداخلية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر.

وكان المصري قد تغلب على الداخلية بهدف دون مقابل، قبل أن يحقق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد على الاتحاد السكندري في الجولة التالية.

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي في تمام السابعة مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري.

ووافق كامل أبو علي رئيس النادي المصري على طلب إبراهيم حسن مدير الكرة بشأن مواجهة الاتحاد السكندري.

وكان إبراهيم حسن قد طالب مجلس الإدارة بمضاعفة مكافأة الفوز على الاتحاد تحفيزا للاعبين لمواصلة الأداء الجيد.

وسدد كامل أبو علي جزءا من مديونية النادي لدى اتحاد الكرة من أجل رفع إيقاف القيد الشتوي بجانب صرف مستحقات الجهاز الفني.

وحقق المصري ثلاث انتصارات في آخر أربع مواجهات خاضهم الفريق في مسابقة الدوري.

ورفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن وبفارق نقطة واحدة فقط عن المركز الخامس وست نقاط عن المربع الذهبي.

ويتولى حسام حسن القيادة الفنية لفريق المصري في الولاية الخامسة والتي بدأها يوم 14 ديسمبر الماضي.

وتعرض المصري لخسارة وحيدة في الخمس مباريات التي خاضهم الفريق تحت قيادة حسام حسن.

إذ حقق الفريق البورسعيدي الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل مرة واحدة بينما خسر أمام أسوان.