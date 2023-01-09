في بيان رسمي.. بشكتاش يوضح موقف مهاجمه المرشح للانتقال لـ يونايتد

الإثنين، 09 يناير 2023 - 16:31

كتب : FilGoal

هدف فاوت فيجورست

أصدر نادي بشكتاش التركي بيانا حول موقف لاعبه الهولندي فوتر فيجورست الذي يقترب من الانضمام لمانشستر يونايتد هذا الشتاء.

وأفادت تقارير عديدة أن يونايتد اقترب من حسم صفقة لاعب بيرنلي المعار إلى بشكتاش.

وأفاد النادي التركي في بيانه: "الادعاء بوجود بند في عقد فوتر فيجورست ينص على أنه يمكنه إنهاء عقده بتعويض قدره 2.5 مليون يورو في حالة وجود عرض من أحد أندية الدوري الإنجليزي، غير صحيح".

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وأضاف البيان "كما أن الأنباء التي تفيد بأن اللاعب الهولندي سيغادر الفريق يوم الثلاثاء غير صحيحة على الإطلاق".

وشدد "مصير فيجورست بالكامل في يد بشكتاش. وإذا كان هناك أي تطورات بشأن هذه الأزمة، سنخبركم بها".

فيجورست انضم لبيرنلي في الشتاء الماضي بعقد لمدة 3 مواسم ونصف، لكن انتقل إلى الفريق التركي الصيف الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وبحسب تقرير فوت ميركاتو فإن اتفاق انضمام فيجورست إلى مانشستر يونايتد شبه مكتمل بين جميع الأطراف.

وأضاف التقرير أن لاعب بيرنلي المعار إلى بشكتاش يقترب من العودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصفقة ستكون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم أي لمدة 6 شهور، حسب التقرير.

ويبحث مانشستر يونايتد عن مهاجم من أجل تعويض رحيل كريستيانو رونالدو بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

وكانت إدارة الشياطين الحمر وضعت جواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد كحل مثالي لكن لا جديد حتى الآن بخصوص ذلك.

وانتقل فيجورست إلى بشكتاش على سبيل الإعارة بعد هبوط بيرنلي إلى دوري القسم الثاني الموسم الماضي.

وشارك المهاجم الهولندي مع بيرنلي الموسم الماضي في 20 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 3.

وخاض فيجورست مع بشكتاش الموسم منذ انضمامه في 16 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

ولفت اللاعب البالغ من العمر 30 عاما الأنظار في كأس العالم بعد هدفيه مع منتخب هولندا أمام الأرجنتين في كأس العالم 2022.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 35 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.

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