في الجول يكشف مصير مغربي من سوق انتقالات الأهلي.. وموقف كولر

يسعى الأهلي لخروج عدد من لاعبيه على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من أجل الحصول على فرصة أكبر، ومن بين الأسماء المطروحة خلال الفترة الحالية محمد مغربي مدافع الفريق الشاب.

محمد مغربي النادي : الأهلي الأهلي

وكان الأهلي قد أعار الثنائي حسام حسن وزياد طارق إلى فريق سموحة، بينما ضم خالد عبد الفتاح ظهير أيمن الفريق السكندري على سبيل الإعار مع بند أحقية الشراء.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي أتم اتفاقه مع مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري بمقابل مادي بالإضافة لإعارة اثنين من اللاعبين أقربهم عمار حمدي.

وتلقى محمد مغربي عددا من العروض من أندية في الدوري المصري للانتقال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وعلم FilGoal.com أن سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري وسموحة والبنك الأهلي أبرز المتقدمين للحصول على خدمات مدافع الأهلي.

ويسعى اللاعب للخروج على سبيل الإعارة من أجل المشاركة بعد غيابه عن حسابات كولر.

ومن جانبه طالب كولر لاعب الأهلي بالانتظار حتى يحصل على فرصته خاصة أنه لاعب صغير السن ويحتاج لمزيد من الخبرات.

ويدرس كولر طلب مغربي الذي يرغب في اللعب خلال الفترة المقبلة خاصة أنه من أعمدة المنتخب الأولمبي الأساسية ويحتاج لمزيد من الوقت من أجل المشاركة.

وكان الأهلي قد قطع إعارة محمد مغربي من نادي تيبليتسه التشيكي قبل انطلاق الموسم من أجل تدعيم الفريق.

مغربي (21 عامًا) قلب دفاع يجيد الظهور أيضًا في مركز الظهير الأيسر.

وخاض مغربي 16 مباراة مع تيبليتسه منذ انضمامه إليه في فبراير الماضي، وسجل معه هدفا وصنع آخر.

ولم يشارك مغربي مع الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق تحت قيادة مارسيل كولر حتى الآن.