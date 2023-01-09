في الجول يكشف مصير مغربي من سوق انتقالات الأهلي.. وموقف كولر

الإثنين، 09 يناير 2023 - 16:15

كتب : أحمد الخولي

محمد مغربي - الأهلي × الجونة

يسعى الأهلي لخروج عدد من لاعبيه على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من أجل الحصول على فرصة أكبر، ومن بين الأسماء المطروحة خلال الفترة الحالية محمد مغربي مدافع الفريق الشاب.

محمد مغربي

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان الأهلي قد أعار الثنائي حسام حسن وزياد طارق إلى فريق سموحة، بينما ضم خالد عبد الفتاح ظهير أيمن الفريق السكندري على سبيل الإعار مع بند أحقية الشراء.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي أتم اتفاقه مع مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري بمقابل مادي بالإضافة لإعارة اثنين من اللاعبين أقربهم عمار حمدي.

أخبار متعلقة:
بعد فشل صفقة عزيز يعقوبو.. رئيس ريو أفي ينتقد طلب الأهلي كرة يد - الأهلي يعلن وصول المحترفة السنغالية لتدعيم فريق السيدات مران الأهلي - تاو يشارك تدريجيا في التدريبات الجماعية.. وظهور كريستو وعبد الفتاح العشري: الأجواء في سموحة ليست جيدة.. وتركنا عبد الفتاح لـ الأهلي دون ضم بديل

وتلقى محمد مغربي عددا من العروض من أندية في الدوري المصري للانتقال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وعلم FilGoal.com أن سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري وسموحة والبنك الأهلي أبرز المتقدمين للحصول على خدمات مدافع الأهلي.

ويسعى اللاعب للخروج على سبيل الإعارة من أجل المشاركة بعد غيابه عن حسابات كولر.

ومن جانبه طالب كولر لاعب الأهلي بالانتظار حتى يحصل على فرصته خاصة أنه لاعب صغير السن ويحتاج لمزيد من الخبرات.

ويدرس كولر طلب مغربي الذي يرغب في اللعب خلال الفترة المقبلة خاصة أنه من أعمدة المنتخب الأولمبي الأساسية ويحتاج لمزيد من الوقت من أجل المشاركة.

وكان الأهلي قد قطع إعارة محمد مغربي من نادي تيبليتسه التشيكي قبل انطلاق الموسم من أجل تدعيم الفريق.

مغربي (21 عامًا) قلب دفاع يجيد الظهور أيضًا في مركز الظهير الأيسر.

وخاض مغربي 16 مباراة مع تيبليتسه منذ انضمامه إليه في فبراير الماضي، وسجل معه هدفا وصنع آخر.

ولم يشارك مغربي مع الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق تحت قيادة مارسيل كولر حتى الآن.

الأهلي سوق الانتقالات مارسيل كولر محمد مغربي
نرشح لكم
رئيس مكافة المنشطات لـ في الجول: أنصح اللاعبين بعدم الهروب.. وواقعة غريبة بسبب "الحشيش" ميدو: تعرضت لصدمة أمام الحدود.. وأحقق في واقعة باسم مرسي قبل مواجهة الأهلي.. المصري يصرف مكافأة الفوز على الداخلية ويوافق على طلب إبراهيم حسن بعد فشل صفقة عزيز يعقوبو.. رئيس ريو أفي ينتقد طلب الأهلي خبر في الجول - عمار حمدي يوافق على إعارة الاتحاد السكندري ضمن صفقة مروان عطية رئيس أبها لـ في الجول: لا نتفاوض مع أوباما.. أتواجد في مصر لسبب آخر تأجيل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لعدم بلوغ النصاب القانوني نجم أولمبياد الشباب 2018.. أسوان يضم بلال السيد
أخر الأخبار
هالير قد يلعب مباراته الأولى منذ الإصابة بالسرطان يوم الثلاثاء 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس مكافة المنشطات لـ في الجول: أنصح اللاعبين بعدم الهروب.. وواقعة غريبة بسبب "الحشيش" 11 دقيقة | الكرة المصرية
ميدو: تعرضت لصدمة أمام الحدود.. وأحقق في واقعة باسم مرسي 33 دقيقة | الكرة المصرية
قبل مواجهة الأهلي.. المصري يصرف مكافأة الفوز على الداخلية ويوافق على طلب إبراهيم حسن 37 دقيقة | الكرة المصرية
في بيان رسمي.. بشكتاش يوضح موقف مهاجمه المرشح للانتقال لـ يونايتد 40 دقيقة | ميركاتو
في الجول يكشف مصير مغربي من سوق انتقالات الأهلي.. وموقف كولر 56 دقيقة | الكرة المصرية
بعد فشل صفقة عزيز يعقوبو.. رئيس ريو أفي ينتقد طلب الأهلي ساعة | الكرة المصرية
الكشف عن قميص الهلال والنصر المشترك في لقاء سان جيرمان المرتقب ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك