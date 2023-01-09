بعد فشل صفقة عزيز يعقوبو.. رئيس ريو أفي ينتقد طلب الأهلي

الإثنين، 09 يناير 2023 - 16:01

كتب : FilGoal

عبد العزيز يعقوبو - ريو آفي

أعرب أنطونيو سيلفا كامبو رئيس نادي ريو آفي عن آسفه بسبب تصرفات الأهلي عقب فشل مفاوضات عزيز يعقوبو المهاجم الغاني.

وكان الأهلي قريبا من ضم الغاني يعقوبو مهاجم ريو أفي ضمن تدعيمات فترة الانتقالات الشتوية قبل أن تفشل الصفقة بسبب فشل اللاعب في الفحص الطبي.

وأعلن الأهلي يوم السبت تخليه عن فكرة شراء أو إعارة اللاعب بعد إجراء فحوصات على اللاعب خلال الكشف الطبي.

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وانتقد رئيس أيو أفي في تصريحات للصحافة البرتغالية نقلها موقعي آبولا وأجوجو طلب الأهلي قائلا: "طلبوا الحصول على يعقوبو معارا بدون مقابل مادي".

وتابع "بعد ذلك قال الأهلي إن هناك مشكلة في الفحوصات الطبية ولم تكتمل الصفقة".

وحسبما علم FilGoal.com السبت فإن الأهلي قرر صرف النظر عن استعارة اللاعب بعد مغالاة ناديه ريو أفي وطلبه الحصول على مليون و500 ألف يورو نظير استعارته لستة أشهر فقط.

وغادر يعقوبو القاهرة وسافر عائدا إلى البرتغال.

وكان الأهلي في بادئ الأمر يرغب في ضم اللاعب نهائيا مقابل 2 مليون و500 ألف يورو ولكن يعقوبو لم تكن نتائجه جيدة خلال الفحص الطبي.

وبناء عليه تقرر إعادة الفحص الطبي ومن هنا جاءت فكرة استعارة اللاعب أولا لرغبة الأهلي في الاطمئنان عليه وعدم تأثره بالإصابات السابقة.

وعانى عزيز من قطع في الرباط الصليبي في وقتٍ سابق من مسيرته، مما يثير تخوف إدارة الأهلي.

ولكن رفض ريو أفي فكرة الإعارة أوقف الصفقة.

وأعلن الأهلي ضم لاعبين جديدين خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية هما خالد عبد الفتاح على سبيل الإعارة من سموحة مع أحقية شراء.

بالإضافة للاعب التونسي الشاب محمد الضاوي "كريستو" قاما من صفوف النجم الساحلي.

الأهلي عزيز يعقوبو ريو أفي
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