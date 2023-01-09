الكشف عن قميص الهلال والنصر المشترك في لقاء سان جيرمان المرتقب

أزاح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعوية الستار عن الطاقم الذي سيرتديه فريق موسم الرياض المكون من لاعبي النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان وديا.

وتقام المباراة الودية بمزيج من لاعبي الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان يوم 19 يناير بمناسبة موسم الرياض.

ونشر آل الشيخ صورا للطاقم الذي سيرتديه الفريق أمام سان جيرمان، وذلك عبر حسابه الشخصي على تويتر.

ووضع صورة لكريستيانو رونالدو لاعب النصر الجديد وأخرى لسالم الدوسري نجم الهلال.

ويقوم الأرجنتيني مارسيلو جاياردو بمهمة تدريب فريق موسم الرياض الذي تأكد ظهور كريستيانو رونالدو معه في مواجهة مرتقبة ضد ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان.

إذ أكد رودي جارسيا مدرب النصر السعودي مشاركة لاعبه كريستيانو رونالدو في مباراة باريس سان جيرمان الودية بعد 10 أيام.

وقال جارسيا في تصريحات نشرتها جريدة ليكيب: "رونالدو سيغيب عن مباراة الشباب في الدوري يوم السبت المقبل بسبب عقوبة الإيقاف، ثم يلعب لأول مرة رسميا ضد الاتفاق يوم 22 يناير".

وأضاف الفرنسي "ظهور رونالدو الأول لن يكون بقميص النصر. بل بقميص مختلط بين الهلال والنصر في المباراة الودية ضد باريس سان جيرمان يوم 19 يناير بالسعودية".

وتابع "بصفتي مدربا للنصر لست سعيدا بهذه المباراة. رؤية باريس سان جيرمان ولاعبيه الرائعين يعد أمرا جيدا من أجل تطور كرة القدم السعودية. لكن لدينا مباراة في الدوري بعد 3 أيام".

وأكمل "كان من الأفضل التفكير في جدول المباريات قبل تحديد موعد اللقاء. لكنها ليست أزمة كبيرة، نحن سعداء بتواجدنا في صدارة الدوري السعودي ونسعى للفوز باللقب رغم صعوبة المنافسة".

مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان ستكون فرصة جديدة ليتواجه كريستيانو رونالدو لاعب النصر مع ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.

وكان النصر قد أعلن تعاقده مه رونالدو في صفقة انتقال حر خلال شهر يناير الحالي عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

ولعب رونالدو ضد ميسي 36 مباراة في جميع المسابقات، فاز نجم ريال مدريد السابق في 11 مباراة وتعادلا في 9 وحسم هداف برشلونة السابق نتيجة 16 مباراة.

وجاء اخر لقاء بين رونالدو وميسي في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة يوم 6 مايو 2018 وتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق وسجل رونالدو هدفا وكذلك فعل ميسي.

وبشكل عام شهد لقاء يوفنتوس وبرشلونة ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في يوم 8 ديسمبر 2020 والذي حسمه النادي الإيطالي 3-0، اخر مواجهات النجمين.

وكان رونالدو حرا منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي خلال توقف كأس العالم 2022.

رونالدو هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات والحذاء الذهبي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات في 2008 و2014 و2016 و2017 و2018.

أيضا هو هداف المنتخبات برصيد 118 هدفا، والفائز بـ يورو 2016 الأولى من نوعها في تاريخ البرتغال، ودوري الأمم الأوروبية أيضا.

كما أنه الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد برصيد 450 هدفا، والهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا.

video:1