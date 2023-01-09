ضربة قوية.. إصابة ثنائي ريال مدريد قبل يومين من كأس السوبر الإسباني

أعلن ريال مدريد عن تعرض الثنائي ديفيد ألابا وأوريليان تشواميني للإصابة اليوم الإثنين.

وذكر ريال مدريد في بيان رسمي أن ألابا أصيب في سمانة الساق اليمنى.

كما أصيب الفرنسي تشواميني في سمانة الساق اليسرى خلال مران الفريق.

Parte médico de Tchouameni.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 9, 2023

يأتي ذلك قبل يومين فقط على مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وذكر سيرخيو كيرانتي الصحفي الإسباني المتخصص في أخبار ريال مدريد أن الثنائي فقد فرصة خوض منافسات كأس السوبر.

🚨 Alaba y Tchouaméni, lesionados ambos del sóleo se pierden la Supercopa de España 🇫🇷 El francés se lesionó en el entrenamiento de hoy — Sergio Quirante (@SQuirante) January 9, 2023

وظهر ألابا وتشواميني بشكل أساسي خلال الهزيمة أمام فياريال يوم السبت الماضي.

وتم استبدال تشواميني أثناء المباراة، بينما خاض ألابا المباراة كاملة.

وشارك تشواميني في كأس العالم 2022 مع فرنسا، وعقب عودته ظهر كبديل لمدة 3 دقائق أمام بلد الوليد، ثم أساسيًا لمدة 45 دقيقة في مباراة كاسيرينيو بدور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا، قبل أن يخوض 64 دقيقة أمام فياريال.

وتقام بطولة كأس السوبر الإسباني في العاصمة السعودية الرياض بين 11 و15 يناير الجاري.

ويلعب ريال مدريد -بطل الدوري- في نصف النهائي الأول أمام فالنسيا -وصيف الكأس- مساء الأربعاء.

ثم يلتقي برشلونة -وصيف الدوري- بـ ريال بيتيس -بطل الكأس- في نصف النهائي الثاني مساء الخميس.

وتقام المباراة النهائية يوم الأحد 15 يناير في استاد الملك فهد الدولي.

ويحمل ريال مدريد لقب النسخة الماضية بعد فوزه بهدفين دون رد على أتليتك بلباو في نفس الملعب.

ويمتلك برشلونة الرقم القياسي في التتويجات برصيد 13 لقبًا، ومن خلفه ريال مدريد بـ 12 لقبًا، ثم أتليتك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا بـ 3 ألقاب لكلٍ منهما.