ضربة قوية.. إصابة ثنائي ريال مدريد قبل يومين من كأس السوبر الإسباني

الإثنين، 09 يناير 2023 - 15:42

كتب : FilGoal

أوريليان تشواميني - ديفيد ألابا - ريال مدريد

أعلن ريال مدريد عن تعرض الثنائي ديفيد ألابا وأوريليان تشواميني للإصابة اليوم الإثنين.

وذكر ريال مدريد في بيان رسمي أن ألابا أصيب في سمانة الساق اليمنى.

كما أصيب الفرنسي تشواميني في سمانة الساق اليسرى خلال مران الفريق.

يأتي ذلك قبل يومين فقط على مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وذكر سيرخيو كيرانتي الصحفي الإسباني المتخصص في أخبار ريال مدريد أن الثنائي فقد فرصة خوض منافسات كأس السوبر.

وظهر ألابا وتشواميني بشكل أساسي خلال الهزيمة أمام فياريال يوم السبت الماضي.

وتم استبدال تشواميني أثناء المباراة، بينما خاض ألابا المباراة كاملة.

وشارك تشواميني في كأس العالم 2022 مع فرنسا، وعقب عودته ظهر كبديل لمدة 3 دقائق أمام بلد الوليد، ثم أساسيًا لمدة 45 دقيقة في مباراة كاسيرينيو بدور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا، قبل أن يخوض 64 دقيقة أمام فياريال.

وتقام بطولة كأس السوبر الإسباني في العاصمة السعودية الرياض بين 11 و15 يناير الجاري.

ويلعب ريال مدريد -بطل الدوري- في نصف النهائي الأول أمام فالنسيا -وصيف الكأس- مساء الأربعاء.

ثم يلتقي برشلونة -وصيف الدوري- بـ ريال بيتيس -بطل الكأس- في نصف النهائي الثاني مساء الخميس.

وتقام المباراة النهائية يوم الأحد 15 يناير في استاد الملك فهد الدولي.

ويحمل ريال مدريد لقب النسخة الماضية بعد فوزه بهدفين دون رد على أتليتك بلباو في نفس الملعب.

ويمتلك برشلونة الرقم القياسي في التتويجات برصيد 13 لقبًا، ومن خلفه ريال مدريد بـ 12 لقبًا، ثم أتليتك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا بـ 3 ألقاب لكلٍ منهما.

ريال مدريد كأس السوبر الإسباني
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