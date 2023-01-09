تقرير: نانت يستهدف ضم مهاجم الجزائر

الإثنين، 09 يناير 2023 - 15:17

كتب : FilGoal

نانت

يستهدف نادي نانت الفرنسي ضم الجزائري أندي ديلور مهاجم نيس هذا الشتاء، حسب تقارير فرنسية.

وذكرت جريدة وست فرانس أن نانت يرغب في ضم ديلور في فترة الانتقالات الشتوية بعدما تواصل مع ممثليه قبل أيام.

ويأمل الفريق الذي يضم مصطفى محمد في إبرام الصفقة بسرعة وإقناع كل من اللاعب وناديه، حسب التقرير.

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وينتهي عقد المهاجم الجزائري في نهاية الموسم المقبل.

ديلور لا يشارك باستمرار تحت قيادة المدير الفني الجديد لنيس لوسيان فافر كما فعل مع كريستوف جالتييه الموسم الماضي.

وسجل أندي 6 أهداف خلال 17 مباراة لعبها هذا الموسم.

اللاعب البالغ من العمر 31 عاما مثل الجزائر دوليا في 13 مباراة وسجل هدفين.

أندي ديلور نانت الجزائر مصطفى محمد نيس
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