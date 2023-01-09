خبر في الجول - عمار حمدي يوافق على إعارة الاتحاد السكندري ضمن صفقة مروان عطية

الإثنين، 09 يناير 2023 - 15:14

كتب : أحمد الخولي

مروان عطية - الاتحاد

وافق عمار حمدي لاعب وسط الأهلي على الانتقال إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة ضمن صفقة انتقال مروان عطية إلى الأهلي.

وكان FilGoal.com قد كشف إتمام الأهلي اتفاقه مع مروان عطية والاتحاد السكندري والحصول على توقيع اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

وستكلف الصفقة النادي الأهلي مبلغا ماليا يقترب من الخمسة وعشرين مليون جنيه بجانب إعارة لاعبين للاتحاد السكندري بين 4 لاعبين عرضهم الفريق الأحمر على زعيم الثغر في انتظار إتمام إدارة الاتحاد لاتفاقها مع اللاعبين.

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وعلم FilGoal.com أن عمار حمدي وافق على اقتراح الانتقال إلى الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم ضمن الصفقة.

ويسعى الاتحاد السكندري لحسم انتقال لاعب آخر من الأهلي على سبيل الإعارة قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي.

وكان عمار حمدي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل مشاركة الأهلي في النسخة الماضية من كأس العالم للأندية في فبراير الماضي.

وحسم الأهلي صفقة انتقال مروان عطية إلى الفريق وينتظر إتمام الاتحاد السكندري الاتفاق مع لاعبيه على سبيل الإعارة قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي.

مروان عطية صاحب الـ 24 عاما يشارك مع الفريق الأول للاتحاد السكندري منذ عام 2019 بعد تصعيده من قطاع الناشئين.

وشارك عطية مع الاتحاد منذ بداية الموسم الحالي في 10 مباريات وسجل هدف واحد.

وبشكل عام فإن لاعب الوسط شارك مع الاتحاد في 94 مباراة سجل خلالهم هدف وصنع 6 أهداف.

وسبق لمروان عطية الانضمام لمعسكر منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا ولكنه لم يشارك في أي دقيقة.

وأعلن الأهلي خلال الساعات الماضية التعاقد مع الثنائي محمد الضاوي "كريستو" قادما من النجم الساحلي حتى صيف 2027 وخالد عبد الفتاح ظهير سموحة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع نية الشراء.

الدوري المصري الأهلي الاتحاد عمار حمدي
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