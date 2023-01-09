غياب مصري وحضور فلسطيني.. 3 مغربيات في قائمة حكام كأس العالم للسيدات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة حكام كأس العالم للسيدات 2023.

ولم تعرف القائمة أي حضور مصري سواء بين حكام الساحة أو المساعدين أو تقنية الفيديو.

رغم ذلك، تشهد القائمة حضورًا عربيًا بارزًا ممثلًا في رباعي مغربي، من ضمنهم 3 سيدات.

وتتواجد بشرى كربوبي حكمة ساحة، وسكينة حمدي، وفتيحة جرمومي كمساعدتين، وعادل زوراق في تقنية الفيديو.

الخبر السعيد حدث بتواجد الحكمة المساعدة الفلسطينية هبة سعدية في قائمة البطولة.

كما يحضر القطري عبد الله المري ضمن طاقم حكام تقنية الفيديو.

ومن ضمن الأسماء البارزة الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار التي تدير مباريات الرجال في الدوري المحلي بشكل أسبوعي.

كما تتواجد الحكمة المساعدة الإسبانية جوادالوبي بوراس التي تظهر أيضًا في الدوري المحلي للرجال.

وتغيب بشكل مفاجئ الإنجليزية شان لويز ماسي إليس التي تدير مباريات "بريميرليج" منذ سنوات طويلة.

ومن إفريقيا تظهر التوجولية فينسنتيا أميدومي، والجنوب إفريقية أكونا ماكاليما، والرواندية سليمة موكانسانجا كحكمات ساحة.

بالإضافة إلى الزامبية ديانا تشيكوتيشا، والكينية ماري نجوروجي.

ويقام كأس العالم للسيدات في الفترة من 20 يوليو إلى 20 أغسطس في أستراليا ونيوزيلندا.

وتعرف البطولة مشاركة عربية لـ المغرب وصيف كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة أمام نيجيريا.

وتحمل الولايات المتحدة الأمريكية لقب النسخة الماضية، بينما حلت هولندا ثانية والسويد ثالثة وإنجلترا رابعة.

وتمتلك الولايات المتحدة الرقم القياسي بـ 4 تتويجات، ثم ألمانيا مرتين، ومرة واحدة لكلٍ من النرويج واليابان.