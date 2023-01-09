كأس فرنسا عابرة للقارات

هل يمكن أن يشارك بطل قارة في مسابقة قارية لاتحاد آخر؟

في الواقع ربما يحدث ذلك بسبب بطولة كأس لكرة القدم لكن المشاركين فيها ربما يقطعون مسافة تعادل ضعف محيط الكرة الأرضية لملاقاة خصومهم في الأدوار الأولى من البطولة.

كيف ذلك؟ هنا كأس فرنسا لكرة القدم.

تقام بطولة كأس فرنسا من تنظيم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كل عام منذ النشأة في 1917 إذ حقق نادي أولمبيك لقب أول نسخة من البطولة في 1918.

ويشارك في البطولة جميع الفرق من محترفة وهواة بالإضافة إلى أبطال حكايتنا اليوم وهم فرق المقاطعات والأقاليم الفرنسية عبر البحار.

ما هي هذه المقاطعات؟

هي أراضٍ وجزر تتبع فرنسا سياسيًّا لكنها لا تتبعها جغرافيًّا حيث تتواجد في قارات مختلفة، وهذه الأراضي هي ما تبقى من الإمبراطورية والاستعمار الفرنسيين وسنكتفي هنا بذكر المقاطعات التي لها علاقة بقصتنا وهي:

- جوادلوب (مجموعة جزر تقع في البحر الكاريبي).

- مارتينيك (مجموعة جزر تقع في البحر الكاريبي).

- جيانا الفرنسية (تقع جغرافيًّا في أمريكا الجنوبية).

- ريونيون (جزيرة تقع في المحيط الهندي جنوب شرق أفريقيا).

- كاليدونيا الجديدة (جزيرة في المحيط الهاديء تتبع أوقيانوسيا).

- بولينيزيا الفرنسية "تاهيتي" (مجموعة جزر في المحيط الهاديء تتبع أوقيانوسيا).

- مايوت (جزيرة تقع في المحيط الهندي جنوب شرق أفريقيا).

- سان بيير وميكلون (مجموعة جزر تقع شرق كندا في المحيط الأطلسي).

في نسخة هذا الموسم من كأس فرنسا شاركت عدة فرق من هذه المقاطعات في الأدوار الأولى بدءًا من الدور الثالث وصولًا للدور الثامن، في معظم هذه المقاطعات يتم حسم الفريق الذي سيشارك في البطولة من خلال تصفيات داخلية أما في تاهيتي وكاليدونيا الجديدة فيشارك أبطال الكؤوس المحلية.

ونأتي لمشوار الفرق في البطولة الحالية:

- جزر سان بيير وميكلون: شارك منها فريق إيليين AS Îlienne في الدور الثالث من البطولة لكنه ودع المنافسات سريعًا بخسارته أمام لوين Luynes من الدرجة السابعة 0-6.

- تاهيتي: حيث لعب فريق فينوس A.S. Vénus- بطل الكأس المحلي ووصيف بطل دوري أبطال أوقيانوسيا في النسخة الماضية أوكلاند سيتي - في الدور السابع مع فريق بيلفور ASM Belfort من الدرجة الرابعة وأقيمت المباراة في تاهيتي على بعد 15731 كم من العاصمة الفرنسية باريس غير أن الضيف انتصر 3-0.

- كاليدونيا الجديدة: حيث سافر هيانجين سبور Hienghène Sport - بطل الكأس المحلي وبطل دوري أبطال أوقيانوسيا في 2019 - مسافة 16732 كم لملاقاة فريق سان كوينتين من الدرجة الرابعة في الدور السابع من الكأس غير أنه عاد خالي الوفاض بخسارته 1-2.

- جزيرة مايوت: حيث لعب فريق ديابل نوار Diables Noirs ضد فريق آنسي Annecy من الدرجة الثانية في الدور السابع من البطولة وخسر بنتيجة 1-8 بعد أن قطع مسافة 7604 كم.

- جيانا الفرنسية: حيث استقبل فريق جران سانتي ASU Grand Santi فريق إفرو 27 Évreux FC 27 من الدرجة الرابعة ضمن منافسات الدور الثامن من كأس فرنسا وخسر المضيف 0-3؛ حيث كان الضيف قد قطع مسافة 7086 كم إلى المقاطعة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

- جزر جوادلوب: حيث سافر فريق إيتوال دو مورن ألو L'Étoile de Morne-à-l'Eau مسافة 6698 كم لملاقاة فريق جرانفيّ US Granville من الدرجة الرابعة ضمن منافسات الدور الثامن من الكأس لكنه خسر بنتيجة ثقيلة 0-6 ليودع المنافسة سريعًا.

- جزر مارتينيك: حيث قطع فريق إيلون دو لامينتن L'Aiglon du Lamentin مسافة 6785 كم لملاقاة فريق أميان Amiens من الدرجة الثانية ضمن الدور الثامن من البطولة غير أن المضيف أكرمه بفوز عريض 10-0.

- جزيرة ريونيون: حيث استضاف فريق تامبون La Tamponnaise فريق أوبرفيير FCM Aubervilliers من الدرجة الخامسة لحساب الدور الثامن حيث تأهل تامبون لدور الـ 64 بفوزه 1-0، وكان أوبرفيير قد قطع مسافة 9187 كم للعب هذه المباراة في بطولة الكأس قبل أن يودع المنافسات، ثم سافر تامبون لملاقاة فريق راسينغ كلوب دو جراس Racing Club Pays de Grasse الذي يلعب في الدرجة الرابعة لحساب دور الـ 64 من البطولة لكن هنا انتهت رحلته بالخسارة 0-1.

كان تامبون يبحث أن يكون رابع فريق فقط من أقاليم ما وراء البحار يتأهل لدور الـ 32 من منافسات الكأس بعد كل من:

- جيلدار دو كورو (جيانا الفرنسية) في موسم 1988/1989.

- سان بييرواز (ريونيون) في موسم 2019/2020.

- كلوب فرنسيسكان (مارتينيك) في موسم 2020/2021.

وهناك سؤال من يتحمل تكاليف هذه الرحلات الطويلة والتي قد يستغرق بعضها 26 ساعة للرحلة الواحدة؟

والإجابة هي أن الاتحاد الفرنسي يتحمل تكاليف سفر الفرق من وإلى الأراضي الفرنسية في أوروبا وكذلك تكاليف الإقامة.

وأما إجابة السؤال الذي طرحناه في البداية فهي أن فريق المقاطعة الذي يستطيع أن يحقق اللقب فيمكنه المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي كما يمكنه المشاركة في بطولاته القارية المعتادة بالطبع.

وقد رأينا كيف شارك هيانجين سبور وهو أحد أبطال قارته في منافسات كأس فرنسا، كما شارك فينوس وصيف دوري أبطال أوقيانوسيا لهذا الموسم كذلك، فهل سيأتي موسم نشهد فيه تتويج فريق من أقاليم ما وراء البحار الفرنسية ببطولة الكأس؟