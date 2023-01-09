ثالث أجنبي في التاريخ.. منتخب البرتغال يتعاقد مع روبيرتو مارتينيز

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن تعاقده مع البلجيكي روبيرتو مارتينيز لتدريب المنتخب الأول.

وتولى مارتينيز المهمة خلفًا لـ فيرناندو سانتوس الذي رحل عقب كأس العالم 2022.

ويبدأ مارتينيز تجربة جديدة بعد 6 سنوات ونصف كمدير فني لمنتخب بلجيكا.

ووقّع مارتينيز على عقد يربطه بـ البرتغال حتى كأس العالم 2026.

Um novo 𝗟𝗶́𝗱𝗲𝗿 ao serviço de Portugal 🇵🇹: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! 🤝 #VesteABandeira A new 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 at 🇵🇹 service: welcome, Coach Roberto Martínez! 🤝 #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9 — Portugal (@selecaoportugal) January 9, 2023

وصار مارتينيز ثالث مدرب أجنبي في تاريخ البرتغال بعد البرازيلي أوتو جلوريا في الستينيات والثمانينيات، ولويس فيليبي سكولاري بين 2003 و2008.

ويبدأ مارتينيز مهمته رسميًا في مارس بمباراة ليشتنشتاين في تصفيات يورو 2024.

وودّع منتخب البرتغال منافسات كأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي بخسارة مفاجئة أمام المغرب.

الإسباني مارتينيز (49 عامًا) بدأ مسيرته التدريبية في سوانزي سيتي بين 2007 و2009.

وحقق مارتينيز نجاحات كبيرة عندما قاد ويجان أثليتك بين 2009 و2013 وقاده لإنجاز تاريخي بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.

بعدها تحوّل مارتينيز لتدريب إيفرتون لمدة 3 مواسم، قبل أن يتعاقد مع الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في 2016.

وأشرف مارتينيز على تدريب بلجيكا خلال 79 مباراة، فاز في 56 منها، وتعادل 13، وخسر 10 فقط.

وقاد مارتينيز منتخب بلجيكا للمركز الثالث في كأس العالم 2018، لكن توديع يورو 2020 من ربع النهائي، وكأس العالم 2022 الدوري الأول، عجّل برحيله عن الشياطين الحمر.