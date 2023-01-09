ثالث أجنبي في التاريخ.. منتخب البرتغال يتعاقد مع روبيرتو مارتينيز

الإثنين، 09 يناير 2023 - 14:19

كتب : FilGoal

روبيرتو مارتينيز - بلجيكا

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن تعاقده مع البلجيكي روبيرتو مارتينيز لتدريب المنتخب الأول.

وتولى مارتينيز المهمة خلفًا لـ فيرناندو سانتوس الذي رحل عقب كأس العالم 2022.

ويبدأ مارتينيز تجربة جديدة بعد 6 سنوات ونصف كمدير فني لمنتخب بلجيكا.

أخبار متعلقة:
ذا أثليتك: روبرتو مارتينيز توصل إلى اتفاق شفهي لتدريب البرتغال.. وموعد الإعلان الرسمي مدير روما: اهتمام البرتغال بـ مورينيو؟ ليست المرة الأولى وسيستمر معنا تامي أبراهام: اهتمام البرتغال بـ مورينيو؟ الكل يريده.. هو بمثابة العم لي تقرير: بعد رفض أنشيلوتي.. البرازيل تنافس البرتغال لأجل مورينيو

ووقّع مارتينيز على عقد يربطه بـ البرتغال حتى كأس العالم 2026.

وصار مارتينيز ثالث مدرب أجنبي في تاريخ البرتغال بعد البرازيلي أوتو جلوريا في الستينيات والثمانينيات، ولويس فيليبي سكولاري بين 2003 و2008.

ويبدأ مارتينيز مهمته رسميًا في مارس بمباراة ليشتنشتاين في تصفيات يورو 2024.

وودّع منتخب البرتغال منافسات كأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي بخسارة مفاجئة أمام المغرب.

الإسباني مارتينيز (49 عامًا) بدأ مسيرته التدريبية في سوانزي سيتي بين 2007 و2009.

وحقق مارتينيز نجاحات كبيرة عندما قاد ويجان أثليتك بين 2009 و2013 وقاده لإنجاز تاريخي بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.

بعدها تحوّل مارتينيز لتدريب إيفرتون لمدة 3 مواسم، قبل أن يتعاقد مع الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في 2016.

وأشرف مارتينيز على تدريب بلجيكا خلال 79 مباراة، فاز في 56 منها، وتعادل 13، وخسر 10 فقط.

وقاد مارتينيز منتخب بلجيكا للمركز الثالث في كأس العالم 2018، لكن توديع يورو 2020 من ربع النهائي، وكأس العالم 2022 الدوري الأول، عجّل برحيله عن الشياطين الحمر.

روبيرتو مارتينيز البرتغال
نرشح لكم
مباشر الدوري التركي - ألانيا (5)-(0) طرابزون.. صااارت خمسة التشكيل - كوكا ضد تريزيجيه.. مواجهة مصرية في الدوري التركي جاريث بيل يعتزل كرة القدم هالير قد يلعب مباراته الأولى منذ الإصابة بالسرطان يوم الثلاثاء بعد فشل صفقة عزيز يعقوبو.. رئيس ريو أفي ينتقد طلب الأهلي ضربة قوية.. إصابة ثنائي ريال مدريد قبل يومين من كأس السوبر الإسباني ثامن ضحية.. ستراسبورج يطيح بمدربه ويعوضه بذراعه الأيمن غياب مصري وحضور فلسطيني.. 3 مغربيات في قائمة حكام كأس العالم للسيدات
أخر الأخبار
تحت أمطار لم تتوقف وحضور 63 ألف.. العراق يهزم السعودية ويقترب من نصف نهائي خليجي 25 21 دقيقة | الوطن العربي
خبر في الجول - جلسة بين مرتضى منصور وأحمد فتوح لإنهاء الأزمة 58 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الاتحاد - هنريكي يعوض غياب حامد.. حجازي أساسي أمام الشباب ساعة | الوطن العربي
ذا أثليتك: تشيلسي أتم اتفاقه الشفهي مع جواو فيليكس ساعة | ميركاتو
نانسي القاضي تعلن استقالتها من مجلس إدارة الإسماعيلي 2 ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري التركي - ألانيا (5)-(0) طرابزون.. صااارت خمسة 2 ساعة | المحترفون
غزل المحلة يعلن عبر في الجول عن مدربه العام الجديد 2 ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - كوكا ضد تريزيجيه.. مواجهة مصرية في الدوري التركي 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك