رئيس أبها لـ في الجول: لا نتفاوض مع أوباما.. أتواجد في مصر لسبب آخر

الإثنين، 09 يناير 2023 - 13:51

كتب : محمد عبد العظيم

يوسف أوباما - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

نفى أحمد الحديثي رئيس نادي أبها السعودي، دخوله في مفاوضات مع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك.

وارتبط اسم أوباما بالانضمام إلى أبها خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وتواصل FilGoal.com مع أحمد الحديثي رئيس أبها للوقوف على الوضع الحالي.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - أبها ليس وحده.. الحزم الأقرب للتعاقد مع أوباما مرتضى: وافقت على عرض سعودي لـ أوباما.. والكشف عن أول رعاة الزمالك في مؤتمر صحفي

وأجاب الحديثي: "لا نتفاوض مع يوسف أوباما".

وأشار: "أتواجد في مصر بالفعل لكن لأجل أمور تتعلق بشركة النادي والاستثمار في الألعاب الأخرى".

وأتم: "لا نتفاوض مع أي أحد مع احترامي الشديد للجميع".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد صرّح في وقتٍ سابق أنه وافق على عرض سعودي لـ أوباما.

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك: "لدينا عرض ليوسف إبراهيم أوباما من أحد الأندية السعودية على سبيل الإعارة بنية البيع ووافقت عليه لكي يلعب ويعود لمستواه كما حدث مع محمود علاء".

فيما علم FilGoal.com أن أوباما اقترب من الانضمام للحزم السعودي وليس أبها.

أوباما (27 عامًا) من ناشئي نادي الزمالك، وسبق له اللعب معارًا إلى الاتحاد السكندري ووادي دجلة.

وخاض أوباما 8 مباريات هذا الموسم، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

ويحتل أبها المركز التاسع في الدوري السعودي برصيد 16 نقطة من 6 انتصارات وتعادل و6 هزائم.

الزمالك يوسف إبراهيم أوباما أوباما أبها
نرشح لكم
تأجيل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لعدم بلوغ النصاب القانوني نجم أولمبياد الشباب 2018.. أسوان يضم بلال السيد مران الأهلي - تاو يشارك تدريجيا في التدريبات الجماعية.. وظهور كريستو وعبد الفتاح قناة الكأس: عرض قطري لضم بلحاج من أسوان مكافحة المنشطات: تحركنا ضد ثنائي الزمالك بسبب تصريحات رئيسه.. وعقوبة التهرب تصل لعامين أحمد سامي: لا أريد تبادل لاعبين ضمن صفقة بيع إيبوكا.. ويستحق 2 مليون دولار سجل الهدف الثاني.. جون أوكلي رجل مباراة المقاولون وطلائع الجيش رحيل بابافاسيليو عن تدريب غزل المحلة.. والكشف عن المدرب الجديد
أخر الأخبار
كأس فرنسا عابرة للقارات 7 دقيقة | تقرير في الجول
ثالث أجنبي في التاريخ.. منتخب البرتغال يتعاقد مع روبيرتو مارتينيز 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب النصر يؤكد مشاركة رونالدو في مواجهة ميسي وسان جيرمان 16 دقيقة | الوطن العربي
رئيس أبها لـ في الجول: لا نتفاوض مع أوباما.. أتواجد في مصر لسبب آخر 43 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - الاتحاد الدولي يكشف القنوات الناقلة لبطولة العالم.. وموقف مصر 47 دقيقة | كرة يد
توماس مولر: لن أعتزل دوليا ساعة | الكرة الأوروبية
تأجيل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لعدم بلوغ النصاب القانوني ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - الأهلي يعلن وصول المحترفة السنغالية لتدعيم فريق السيدات ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك