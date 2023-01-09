كرة يد - الاتحاد الدولي يكشف القنوات الناقلة لبطولة العالم.. وموقف مصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد القنوات الناقلة للنسخة الثامنة والعشرين من بطولة العالم.

وتستضيف دولتي بولندا والسويد منافسات بطولة العالم خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا.

وكشف الاتحاد الدولي عن القنوات الناقلة للبطولة عبر العالم وحتى الآن قارة إفريقيا هي الوحيدة التي لم تحصل على حقوق إذاعة البطولة.

وباتت السعودية هي الدولة العربية الوحيدة التي حصلت على حقوق نقل بطولة العالم عبر قناة SSC وسيتم من خلالها نقل مباريات المنتخب السعودي بالإضافة لمباريات أخرى سيتم تحديدها لاحقا.

ونظرا لعدم حصول مصر على حقوق نقل مباريات البطولة حتى الآن كشف الاتحاد الدولي أن الدول التي لا تذاع فيها البطولة يمكنهم المشاهدة عبر قناة الاتحاد الدولي على يوتيوب.

وفي حال عدم حصول أي قناة على حقوق نقل بطولة العالم داخل مصر سيتم مشاهدة البطولة عبر يوتيوب فقط. (من هنا)

وجاءت القنوات الناقلة لبطولة العالم كالآتي:

قارة إفريقيا: لم تتحدد قنوات ناقلة حتى الآن

قارة آسيا:

- قناة SSC السعودية (إذاعة مباريات منتخب السعودية بالإضافة لعدد من لقاءات أخرى سيتم الاتفاق عليها)

- قناة Sportsbull اليابانية

- قناة Huya الصينية (20 مباراة فقط)

قارة أمريكا الجنوبية:

- شبكة DirecTV في دول كولومبيا والإكوادور وبيرو وفنزويلا

قارة أمريكا الشمالية:

- قناة ESPN الأمريكية

قارة أوروبا:

- قناة HRT الكرواتية

- قناة beIN Sports الفرنسية، و TF1 الفرنسية

- قناتي ZDF & ARD (ألمانيا)

- قناة TV2 الدنماركية

- قناة RTP البرتغالية

- قناة RTVE الإسبانية

ويشارك سبع منتخبات عربية في بطولة العالم 2023 وهو العدد الأكبر في تاريخ البطولة.

ويخوض منتخبات مصر والسعودية وقطر وتونس والمغرب والبحرين والجزائر بطولة العالم.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة منتخبات كرواتيا والمغرب وأمريكا.

ويتأهل أول ثلاث منتخبات من المجموعة إلى الدور الرئيسي والذي يضم المنتخبات المتأهلة من المجموعة الثامنة والتي تضم منتخبات الدنمارك وتونس وبلجيكا والبحرين.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته يوم الجمعة بمواجهة كرواتيا في التاسعة والنصف مساء.