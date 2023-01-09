كرة يد - الاتحاد الدولي يكشف القنوات الناقلة لبطولة العالم.. وموقف مصر

الإثنين، 09 يناير 2023 - 13:47

كتب : محمد سمير

منتخب مصر لكرة اليد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد القنوات الناقلة للنسخة الثامنة والعشرين من بطولة العالم.

وتستضيف دولتي بولندا والسويد منافسات بطولة العالم خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا.

وكشف الاتحاد الدولي عن القنوات الناقلة للبطولة عبر العالم وحتى الآن قارة إفريقيا هي الوحيدة التي لم تحصل على حقوق إذاعة البطولة.

أخبار متعلقة:
كرة يد - الأهلي يعلن وصول المحترفة السنغالية لتدعيم فريق السيدات كرة يد - استعدادا لبطولة العالم.. منتخب مصر يخسر نهائي البطولة الودية أمام فرنسا كرة يد - مواعيد مباريات مصر في بطولة العالم كرة يد - استعدادا لـ بطولة العالم.. منتخب مصر إلى نهائي دورة فرنسا الدولية

وباتت السعودية هي الدولة العربية الوحيدة التي حصلت على حقوق نقل بطولة العالم عبر قناة SSC وسيتم من خلالها نقل مباريات المنتخب السعودي بالإضافة لمباريات أخرى سيتم تحديدها لاحقا.

ونظرا لعدم حصول مصر على حقوق نقل مباريات البطولة حتى الآن كشف الاتحاد الدولي أن الدول التي لا تذاع فيها البطولة يمكنهم المشاهدة عبر قناة الاتحاد الدولي على يوتيوب.

وفي حال عدم حصول أي قناة على حقوق نقل بطولة العالم داخل مصر سيتم مشاهدة البطولة عبر يوتيوب فقط. (من هنا)

وجاءت القنوات الناقلة لبطولة العالم كالآتي:

قارة إفريقيا: لم تتحدد قنوات ناقلة حتى الآن

قارة آسيا:

- قناة SSC السعودية (إذاعة مباريات منتخب السعودية بالإضافة لعدد من لقاءات أخرى سيتم الاتفاق عليها)

- قناة Sportsbull اليابانية

- قناة Huya الصينية (20 مباراة فقط)

قارة أمريكا الجنوبية:

- شبكة DirecTV في دول كولومبيا والإكوادور وبيرو وفنزويلا

قارة أمريكا الشمالية:

- قناة ESPN الأمريكية

قارة أوروبا:

- قناة HRT الكرواتية

- قناة beIN Sports الفرنسية، و TF1 الفرنسية

- قناتي ZDF & ARD (ألمانيا)

- قناة TV2 الدنماركية

- قناة RTP البرتغالية

- قناة RTVE الإسبانية

ويشارك سبع منتخبات عربية في بطولة العالم 2023 وهو العدد الأكبر في تاريخ البطولة.

ويخوض منتخبات مصر والسعودية وقطر وتونس والمغرب والبحرين والجزائر بطولة العالم.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة منتخبات كرواتيا والمغرب وأمريكا.

ويتأهل أول ثلاث منتخبات من المجموعة إلى الدور الرئيسي والذي يضم المنتخبات المتأهلة من المجموعة الثامنة والتي تضم منتخبات الدنمارك وتونس وبلجيكا والبحرين.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته يوم الجمعة بمواجهة كرواتيا في التاسعة والنصف مساء.

كرة يد منتخب مصر الاتحاد الدولي القنوات الناقلة
نرشح لكم
كرة يد - الأهلي يعلن وصول المحترفة السنغالية لتدعيم فريق السيدات كرة يد - استعدادا لبطولة العالم.. منتخب مصر يخسر نهائي البطولة الودية أمام فرنسا وفاة مدرب الأهلي السابق لكرة اليد كرة يد - استعدادا لـ بطولة العالم.. منتخب مصر إلى نهائي دورة فرنسا الدولية كرة يد - استبعاد الطيار من قائمة مصر في بطولة العالم.. وظهور شادي خليل كرة يد - تحديد موعد مواجهتي الأهلي والزمالك في دوري المحترفين كرة يد - أحمد الأحمر: لم يتواصل أحد معي لتمثيل المنتخب بعد إصابة يحيى خالد كرة يد - في غياب هنداوي ويحيى خالد.. باروندو يعلن قائمة مصر لمعسكر رومانيا قبل بطولة العالم
أخر الأخبار
تقرير: نانت يستهدف ضم مهاجم الجزائر 6 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - عمار حمدي يوافق على إعارة الاتحاد السكندري ضمن صفقة مروان عطية 9 دقيقة | الكرة المصرية
ثامن ضحية.. ستراسبورج يطيح بمدربه ويعوضه بذراعه الأيمن 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
غياب مصري وحضور فلسطيني.. 3 مغربيات في قائمة حكام كأس العالم للسيدات 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس فرنسا عابرة للقارات 56 دقيقة | تقرير في الجول
ثالث أجنبي في التاريخ.. منتخب البرتغال يتعاقد مع روبيرتو مارتينيز ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب النصر يؤكد مشاركة رونالدو في مواجهة ميسي وسان جيرمان ساعة | الوطن العربي
رئيس أبها لـ في الجول: لا نتفاوض مع أوباما.. أتواجد في مصر لسبب آخر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك