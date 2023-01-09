توماس مولر: لن أعتزل دوليا

الإثنين، 09 يناير 2023 - 13:25

كتب : FilGoal

توماس مولر

أكد توماس مولر نجم منتخب ألمانيا استمراره مع المانشافت وعدم الاعتزال دوليا.

وكان مولر قد ألمح للاعتزال على الصعيد الدولي عقب كارثة خروج ألمانيا من الدور الأول لكأس العالم 2022، وللمرة الثانية على التوالي.

وقال مولر في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "لقد تأثرت بعد توديع كأس العالم، لقد كانت لحظة حزينة".

أخبار متعلقة:
ذا أثليتك: وست هام يطلب ضم النصيري تقارير: صفقة انضمام حارس جلادباخ لبايرن تتعقد "تصريحاتي حمقاء".. رئيس الاتحاد الفرنسي يعتذر لـ زيدان جوارديولا يسهب في الإشادة برياض محرز

وأضاف "فكرت في الأمر وتبادلت الحديث مع هانز فليك مدرب المنتخب الألماني. طالما أنني لاعب محترف، سأكون جاهزا لتمثيل المانشافت دائما".

وأكمل "على المدرب أن يقرر متى وكيف يدفع بي. نستهدف النجاح مرة أخرى".

وأتم "لدى فليك العديد من الخيارات في الهجوم، لكنني سأكون حاضرا عندما يحتاج المدرب إلي".

وشارك لاعب بايرن ميونيخ مع ألمانيا في 120 مباراة سجل خلالهم 44 هدفا وصنع 40 آخرين.

عقب توديع المونديال، تحدث مولر قائلا: "إن كانت هذه هي مباراتي الأخيرة فقد خضت هذه المسيرة بمتعة كبيرة".

وواصل "حظينا بلحظات مدهشة معا لا تصدق".

وتابع "قدمت كل ما لدي في الملعب، لقد فعلت ذلك بالحب".

اللاعب صاحب الـ33 عاما توج بكأس العالم 2014 مع ألمانيا وحصل على المركز الثالث في 2010.

ألمانيا توماس مولر بايرن ميونيخ
نرشح لكم
"تصريحاتي حمقاء".. رئيس الاتحاد الفرنسي يعتذر لـ زيدان بيان - ريال مدريد: نرفض تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي المؤسفة تجاه زيدان تشافي: ضربنا على طاولة الدوري الإسباني وصرنا مرشحين للقب وزيرة الرياضة الفرنسية تفتح النار على رئيس اتحاد الكرة بسبب زيدان مواعيد مباريات الإثنين 9 يناير 2023.. أرسنال في الكأس واتحاد جدة وكوكا ضد تريزيجيه مبابي يرد على رئيس الاتحاد الفرنسي: زيدان هو فرنسا طردان وهدف يمنع على الخط.. برشلونة يتصدر وحيدا بنصر مثير على أتلتيكو انتفاضة الـ 9 دقائق تنقذ روما من الخسارة أمام ميلان وتهدي يوفنتوس الوصافة
أخر الأخبار
توماس مولر: لن أعتزل دوليا 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
تأجيل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لعدم بلوغ النصاب القانوني 21 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - الأهلي يعلن وصول المحترفة السنغالية لتدعيم فريق السيدات 32 دقيقة | كرة يد
نجم أولمبياد الشباب 2018.. أسوان يضم بلال السيد 32 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: وست هام يطلب ضم النصيري 39 دقيقة | ميركاتو
تقارير: صفقة انضمام حارس جلادباخ لبايرن تتعقد ساعة | ميركاتو
"تصريحاتي حمقاء".. رئيس الاتحاد الفرنسي يعتذر لـ زيدان ساعة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - تاو يشارك تدريجيا في التدريبات الجماعية.. وظهور كريستو وعبد الفتاح ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك