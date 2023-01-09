تأجيل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لعدم بلوغ النصاب القانوني

تأجلت الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم إلى يوم غد الثلاثاء، بسبب عدم بلوغ النصاب القانوني للحضور اليوم الإثنين.

وانطلقت عملية التسجيل اليوم الإثنين في مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

لكن لم يصل عدد الحاضرين إلى النصاب القانوني الذي تنص عليه اللائحة، إذ حضر ممثلو 28 ناديًا من إجمالي الجمعية العمومية.

وتنص اللائحة على وجوب حضور 50% من عدد الأندية + 1، من إجمالي 129 ناديًا مسجلين في الجمعية العمومية.

وبالتالي لم يتجاوز الحضور نسبة 22% اليوم الإثنين، مما حال أمام عقد الجمعية العمومية.