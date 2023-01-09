تأجيل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لعدم بلوغ النصاب القانوني

الإثنين، 09 يناير 2023 - 13:17

كتب : بسام أبوبكر

جمال علام

تأجلت الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم إلى يوم غد الثلاثاء، بسبب عدم بلوغ النصاب القانوني للحضور اليوم الإثنين.

وانطلقت عملية التسجيل اليوم الإثنين في مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

لكن لم يصل عدد الحاضرين إلى النصاب القانوني الذي تنص عليه اللائحة، إذ حضر ممثلو 28 ناديًا من إجمالي الجمعية العمومية.

وتنص اللائحة على وجوب حضور 50% من عدد الأندية + 1، من إجمالي 129 ناديًا مسجلين في الجمعية العمومية.

وبالتالي لم يتجاوز الحضور نسبة 22% اليوم الإثنين، مما حال أمام عقد الجمعية العمومية.

اتحاد الكرة
نرشح لكم
رئيس أبها لـ في الجول: لا نتفاوض مع أوباما.. أتواجد في مصر لسبب آخر نجم أولمبياد الشباب 2018.. أسوان يضم بلال السيد مران الأهلي - تاو يشارك تدريجيا في التدريبات الجماعية.. وظهور كريستو وعبد الفتاح قناة الكأس: عرض قطري لضم بلحاج من أسوان مكافحة المنشطات: تحركنا ضد ثنائي الزمالك بسبب تصريحات رئيسه.. وعقوبة التهرب تصل لعامين أحمد سامي: لا أريد تبادل لاعبين ضمن صفقة بيع إيبوكا.. ويستحق 2 مليون دولار سجل الهدف الثاني.. جون أوكلي رجل مباراة المقاولون وطلائع الجيش رحيل بابافاسيليو عن تدريب غزل المحلة.. والكشف عن المدرب الجديد
أخر الأخبار
كأس فرنسا عابرة للقارات 8 دقيقة | تقرير في الجول
ثالث أجنبي في التاريخ.. منتخب البرتغال يتعاقد مع روبيرتو مارتينيز 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب النصر يؤكد مشاركة رونالدو في مواجهة ميسي وسان جيرمان 16 دقيقة | الوطن العربي
رئيس أبها لـ في الجول: لا نتفاوض مع أوباما.. أتواجد في مصر لسبب آخر 43 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - الاتحاد الدولي يكشف القنوات الناقلة لبطولة العالم.. وموقف مصر 48 دقيقة | كرة يد
توماس مولر: لن أعتزل دوليا ساعة | الكرة الأوروبية
تأجيل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لعدم بلوغ النصاب القانوني ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - الأهلي يعلن وصول المحترفة السنغالية لتدعيم فريق السيدات ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك