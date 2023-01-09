نجم أولمبياد الشباب 2018.. أسوان يضم بلال السيد

الإثنين، 09 يناير 2023 - 13:05

كتب : رضا السنباطي

بلال السيد - أسوان

أعلن نادي أسوان عن تعاقده مع بلال السيد قادمًا من الاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الشتوية.

وتعاقد أسوان مع لاعب الوسط الشاب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من زعيم الثغر.

وبات بلال السيد ثاني الصفقات الشتوية لـ أسوان بعد علاء سلامة.

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بلال السيد البالغ 22 عامًا يلعب في خط الوسط، ولم يخض خلال مسيرته إلا مباراة وحيدة في الدوري المصري كانت في مواجهة الإنتاج الحربي في أغسطس 2021 عندما دخل بديلًا لمدة 20 دقيقة.

وتواجد السيد على مقاعد بدلاء الاتحاد السكندري في الموسم الماضي مرة وحيدة خلال مباراة طلائع الجيش بشهر يوليو 2022.

ويعد السيد أحد اللاعبين الحاصلين على برونزية مسابقة كرة القدم للصالات في دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2018.

وتألق بلال السيد بشدة في البطولة وسجل 7 أهداف، منها ثلاثية في شباك بنما بالدور الأول، بالإضافة إلى هدف مصر الوحيد أمام روسيا في نصف النهائي.

ويحتل أسوان المركز التاسع في الدوري المصري حتى اللحظة برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل و6 هزائم.

أسوان الدوري المصري
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