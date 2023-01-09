كرة يد - الأهلي يعلن وصول المحترفة السنغالية لتدعيم فريق السيدات

أعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي وصول دونجو كمارا المحترفة السنغالية لتدعيم فريق سيدات الأهلي.

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى المرحلة الثانية من مسابقة الدوري والتي تضم ثمانية فرق.

وتقام منافسات المرحلة الثانية بنظام الذهاب والإياب ليتأهل أربعة فرق إلى المرحلة الختامية لتحديد بطل الدوري.

وكان الأهلي قد وجه الشكر إلى التونسية سعيدة بن رجب والتي انضمت قبل انطلاق الموسم الجاري.

ورحلت سعيدة عن الأهلي بعد ستة أشهر قضتهم مع الفريق شاركت فيهم خلال منافسات الدوري.

وتلعب دونجو كمارا مع منتخب السنغال الأول للسيدات وحصدت المركز الرابع في بطولة إفريقيا الأخيرة.

وحسم منتخب سيدات السنغال تأهله إلى بطولة العالم المقرر إقامتها هذا العام بعد حصوله على رابع إفريقيا.

ولعبت دونجو كمارا خلال الفترة الماضية في فرنسا.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات المرحلة الثانية من بطولة الدوري.

وكانت سيدات الأهلي قد تأهلن إلى نصف نهائي كأس مصر والمقرر إقامته في أبريل المقبل.

ويستعد الأهلي أيضا لخوض منافسات بطولة إفريقيا على صالة الأمير عبد الله فيصل بمقر النادي بالجزيرة هذا الموسم.