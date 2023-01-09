ذا أثليتك: وست هام يطلب ضم النصيري

أفادت شبكة ذا أثليتك أن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي طلب استعارة المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني هذا الشتاء بشكل رسمي.

النصيري تألق في كأس العالم 2022 وقاد بلاده لتحقيق إنجاز تاريخي باحتلال المركز الرابع كأول منتخب عربي أو إفريقي يبلغ هذه المكانة في المونديال.

وذكر تقرير الشبكة يوم الاثنين أن وست هام قدم عرضا لإشبيلية من أجل استعارة النصيري لكن العرض لا يثير اهتمام النادي الأندلسي.

وأوضح التقرير أن إشبيلية كان ينتظر عرضا يتضمن بند الشراء بشكل نهائي في نهاية فترة الإعارة، أو عرض بمبلغ أكبر.

في الشتاء الماضي حاول المطارق ضم المهاجم المغربي في صفقة قيمتها 30 مليون يورو رفضها النادي الإسباني.

ويشعر مسؤولو وست هام أن تألق النجم المغربي مؤخرا وقيادة إشبليية للتأهل إلى دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا بتسجيل 3 أهداف في فوزه العريض 5-0 على مضيفه ليناريس ديبورتيفو فريق القسم الثالث، قد يجعل النادي الأندلسي يتمسك به.

ويمتد عقد يوسف مع إشبيلية حتى نهاية موسم 2024-2025.

ويعاني وست هام في الدوري الإنجليزي مثل معاناة إشبيلية في الدوري الإسباني، فكلاهما يحتل المركز 17 في الجدول.

ولم يشارك الهداف التاريخي للعرب في المونديال مع إشبيلية كثيرا هذا الموسم، إذ لعب 18 مباراة فقط، معظمها كبديل.

النصيري بدأ كل مباريات المغرب الـ7 في المونديال وسجل هدفين ليقود منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس العالم.

video:1