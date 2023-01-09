تقارير: صفقة انضمام حارس جلادباخ لبايرن تتعقد

تعقدت صفقة انتقال السويسري يان سومر حارس بروسيا مونشنجلادباخ إلى بايرن ميونيخ هذا الشتاء، حسب تقارير ألمانية.

سومر هو المرشح الأبرز للانتقال لبايرن ميونيخ ليكون بديلا لمانويل نوير المصاب، حسب تقارير عديدة.

وذكرت قناة SPORT1 الألمانية أن بايرن ليس على استعداد لمضاعفة عرضه مقابل يان سومر والذي بلغ 4 ملايين يورو.

وأضاف التقرير أن إدارة بايرن تعتبر أن 4 ملايين يورو يعد سعرا عادلا للاعب سينتهي عقده خلال 6 أشهر.

سومر ليس سعيدًا بالوضع، فهو يريد الانضمام إلى بايرن، لكنه سينتظر ماذا سيحدث.

في تقرير آخر، ذكرت جريدة بيلد أن رفض جلادباخ لإتمام الصفقة لم يكن حاسما خلال المكالمة الهاتفية بين الناديين.

وأوضح التقرير أن السويسري يوناس أوملين حارس مونبيليه والمرشح لتعويض سومر في صفوف جلادباخ سيكلف النادي ما بين 8 إلى 10 ملايين يورو، ولذلك لا يريد النادي أن يخسر ماليا.

وعلى الرغم من كل رسائل الثقة من مجلس الإدارة والمدرب يوليان ناجلزمان للحارس سفين أولرايش، لا يزال النادي عازمًا على التعاقد مع حارس مرمى جديد هذا الشهر ليكون الحارس الأساسي لزيادة فرص الفوز بجميع الألقاب هذا الموسم.

وكان أولرايش قد ظهر بمستويات طيبة حين لعب كبديل لنوير في فترة إصابته قبل كأس العالم 2022.

من جهته، رد يوليان ناجلزمان مدرب بايرن على سؤال أحد الصحفيين عن يان سومر يوم الأحد قائلا "أنا مرتاح نسبيًا. سواء كان ذلك الحارس الذي ذكرته (سومر)، أو حارس آخر، أو لا أحد على الإطلاق. ليس لدي أي قلق بشأن ذلك".

إصابة مانويل نوير التي ستبعده حتى نهاية الموسم بسبب تعرضه لكسر في أسفل القدم، جعلت بايرن يتحرك لضم بديل.

في المقابل، أغلق ألكسندر نوبل حارس موناكو المعار من بايرن ميونيخ باب العودة للفريق البافاري بعد إصابة مانويل نوير التي ستبعده حتى نهاية الموسم.

وقال نوبل في تصريحات نشرتها جريدة بيلد: "ليس من المنطقي بالنسبة لي أن أعود إلى بايرن".

وأضاف "لا أعرف مدى خطورة إصابة مانويل نوير. لكني أعتقد أنه سيعود بحلول الصيف استعدادا للموسم المقبل".

وشدد "أنا سعيد للغاية في صفوف موناكو ولا يزال أمامي الكثير من المباريات التي سألعبها مع الفريق. أدركت هنا مدى أهمية المشاركة باستمرار. لا أريد الاستغناء عن ذلك بعد الآن".

وأوضح "في نهاية الأمر، نادي موناكو له الكلمة الأخيرة في أمر عودتي لبايرن، سيتعين عليهم أولاً إعطاء إشارة بأنهم يريدون ذلك. أعتقد أن ذلك سيكون صعبًا للغاية".

وكشف "الاجتماع من حسن صالح حميديتش مدير بايرن؟ قناعاتي هي نفسها كما كانت قبل الاجتماع، لم تتغير".

وتابع "أشعر أنني بحالة جيدة هنا. الجميع يعرف ذلك. أنا أثق بمسؤولي موناكو، وهم يثقون بي، ووكيل أعمالي يدير كل شيء بشكل جيد للغاية، لهذا السبب أنا سعيد لوجودي هنا".

وأتم "علاقتي مع توني تابالوفيتش مدرب حراس بايرن؟ كانت علاقتنا طبيعية عندما كنت في بايرن. منذ ذلك الحين لم يكن هناك أي اتصال يذكر. لكن تركيزي هنا في موناكو".

نوبل هو الحارس الأساسي لموناكو منذ بداية الموسم، وواصل المشاركة كأساسي حين لعب فريق الإمارة الفرنسية ضد أوكسير يوم الأربعاء وأمام بريست في استئناف الدوري الفرنسي عقب نهاية التوقف بسبب كأس العالم 2022.

من جهته، رفض نادي موناكو حتى الآن جميع محاولات بايرن لإعادة نوبل في يناير، بسبب عدم وجود بديل جاهز له، حسب جريدة كيكر الألمانية.

حين أصيب كتب نوير عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "مرحبا، ماذا يمكن أن أقول؟ نهاية العام ربما كان من الممكن أن تنتهي بشكل أفضل".

وواصل "حينما كنت أجعل ذهني صافي أثناء التزلج على الجليد، تعرضت لكسر في أسفل القدم".

وأردف "أجريت جراحة ناجحة أمس وأشكر جميع الأطباء، لكنني مازلت أشعر بالألم والموسم بالنسبة لي انتهى".

وكان نوير يعاني من إصابة قبل شهرين وكانت مشاركته في كأس العالم 2022 مع منتخب ألمانيا محل شك.

ولكن شارك نوير في وداع ألمانيا للمونديال من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

وودع منتخب ألمانيا البطولة بعدما هُزم من اليابان وتعادل مع ألمانيا وفوز على كوستاريكا، لكن فارق الأهداف تسبب في تأهل المنتخب الآسيوي واللاروخا.

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