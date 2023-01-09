مران الأهلي - تاو يشارك تدريجيا في التدريبات الجماعية.. وظهور كريستو وعبد الفتاح

استأنف فريق الأهلي لكرة القدم تدريباته صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

ويأتي ذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة بناء على قرار من مارسيل كولر المدير الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري مساء الخميس المقبل.

وبدأ بيرسي تاو جناح الفريق في المشاركة بالتدريبات الجماعية تدريجيا في مران اليوم ضمن ختام برنامجه التأهيلي.

وجاءت مشاركة تاو في التدريبات البدنية الجماعية خلال مران الفريق اليوم بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأدى تاو جلسة تدريبات منفردة في الجيم والتأهيل تحت إشراف محمود حمدي إخصائي التأهيل بالفريق.

وكان تاو قد شارك في خمس مباريات مع الأهلي هذا الموسم قبل أن يتعرض لإصابة في مواجهة الاتحاد يوم 12 من ديسمبر الماضي.

وسجل تاو هدفين في آخر مشاركتين له مع فريق الأهلي والذين خاضهم كمهاجم صريح.

كما انتظم طاهر في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة التي ‏أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.‏

وشارك طاهر في تدريبات الأهلي بصورة طبيعية والتي أقيمت على ملعب التتش.

كما شهدت التدريبات مشاركة الثنائي الجديد، التونسي محمد الضاوي "كريستو" وخالد عبد الفتاح والانتظام في المران الجماعي.

وحرص لاعبو الفريق على الترحيب بالثنائي المنضم حديثا قبل بدء المران الجماعي.

وينفرد الأهلي بصدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة وبفارق أربع نقاط عن فيوتشر أقرب ملاحقيه.

وأعلن النادي الأهلي رسميا عن تعاقده مع محمد الضاوي "كريستو" قادما من النجم الساحلي التونسي.

وتم توقيع العقد الذي يمتد لأربعة مواسم ونصف، لينتهي في صيف 2027.

جاء ذلك عقب إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية، واجتياز اللاعب الكشف الطبي.

صاحب الـ19 عاما يتصدر ترتيب هدافي الدوري التونسي برصيد 5 أهداف، كما صنع هدفين من 6 جولات.

وهذه ثاني صفقات الأهلي الشتوية بعد الإعلان عن التعاقد مع خالد عبد الفتاح ظهير سموحة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع نية الشراء.

وكان عبد الفتاح أولى صفقات الأهلي الشتوية بتعاقد مع الظهير الأيمن لسموحة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مع وجود بند بنية الشراء.

ويأتي ذلك لتعويض أكرم توفيق الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة مما يبعده حتى نهاية الموسم الجاري.

عبد الفتاح (23 عامًا) يجيد اللعب في كل مراكز خط الدفاع، لكن مركزه الأساسي على الجهة اليمنى.

وبدأ عبد الفتاح مسيرته في ناشئي سموحة، وتم تصعيده للفريق الأول في 2019.

وخاض عبد الفتاح 10 من أصل 11 مباراة لعبها سموحة في الدوري المصري هذا الموسم.

ولعب عبد الفتاح مباراة الأهلي وسموحة كاملة يوم 25 ديسمبر الماضي، قبل حوالي 10 أيام على إتمام انتقاله إلى القلعة الحمراء.

وفي الموسم الماضي لعب عبد الفتاح 28 مباراة من أصل 34 في الدوري المصري، ونجح في تسجيل هدفين.

وسيتنافس عبد الفتاح مع نظيره محمد هاني على مركز الظهير الأيمن تحت قيادة مارسيل كولر.