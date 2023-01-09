قناة الكأس: عرض قطري لضم بلحاج من أسوان

الإثنين، 09 يناير 2023 - 11:40

كتب : FilGoal

أحمد بلحاج

بات أحمد بلحاج جناح فريق أسوان تحت رادار الدوري القطري بعد تألقه في مباريات الدوري المصري.

أحمد بلحاج

النادي : أسـوان

أسـوان

ولفت المغربي بلحاج الأنظار في الدوري المصري هذا الموسم خلال 12 مباراة خاضهم مع فريق أسوان.

وكشفت قناة الكأس القطرية وفقا لمصادرها عن تلقي بلحاج لاعب أسوان عرضا رسميا من أحد أندية الدوري القطري.

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ولم تكشف شبكة قنوات الكأس القطرية عن النادي الذي قدم العرض لضم بلحاج.

وتلقى أسوان بذلك أكثر من عرض لضم بلحاج خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وساهم بلحاج في تسعة أهداف مع أسوان هذا الموسم في الدوري من أصل 13 هدفا سجلهم الفريق أي بنسبة تقترب 70%.

وسجل بلحاج هدفين وصنع سبعة آخرين ضمن منافسات الدوري المصري هذا الموسم.

وكان بلحاج قد انضم إلى أسوان قبل انطلاق الموسم الجاري قادما من دوري أندورا.

تعاقد أسوان مع أحمد بلحاج في صفقة انتقال حر خلال الصيف الماضي.

ويحمل بلحاج -24 عاما- الجنسيتين المغربية والإسبانية.

وكان الشافعي صالح رئيس نادي أسوان قد صرح تلفزيونيا عن تلقيه عرضا رسميا من بيراميدز لضم بلحاج ضمن ثلاثة أجانب يرغب الفريق في تدعيم صفوفه بهم في يناير الجاري.

وكشف رئيس أسوان وقتها عن موافقة النادي على رحيل اللاعب إلى بيراميدز ولكن بشرط الحصول على مقابل مادي مناسب.

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