تشافي: ضربنا على طاولة الدوري الإسباني وصرنا مرشحين للقب

أبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة سعادته البالغة بالفوز على أتليتكو مدريد في الجولة 16 للدوري الإسباني.

وانفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وخاض برشلونة المباراة دون هدافه روبيرت ليفاندوفسكي الموقوف، كما غاب جوردي ألبا الحاصل على بطاقة حمراء في المباراة الماضية.

وإليكم نص المؤتمر الصحفي للمدرب تشافي:

كانت مباراة صعبة ولكنكم خرجتم فائزين. ماذا كنت تبحث بالتشكيل الذي دخلت به اللقاء؟

"أنا راضٍ عن أول نصف ساعة في المباراة، سيطرنا جيدًا وامتلكنا الأفضلية في العمق وقد سجلنا الهدف بهذه الطريقة، كان أكثر عددًا منهم في العمق".

"إنها 3 نقاط ذهبية، عرفنا كيف نعاني خلال المباراة وخرجنا بشباك نظيفة. هذه هي تلك الرياضة، اليوم دون أن نلعب جيدًا عرفنا كيف نحصد النقاط الثلاث".

إنها أكثر من مجرد 3 نقاط على المستوى الذهني.

"ليست مجرد 3 نقاط، لأنها ترفع معنوياتنا وتعطينا ثقة هائلة. عانينا ولكننا كنا فريقًا متحدًا كالعائلة. لم نلعب بطريقة ممتازة مثل مباراتي إسبانيول وإنترسيتي، ضربنا الطاولة لنكون مرشحين للفوز بالدوري".

هل كنتم تتنظرون استقبال اللعب لدقائق كثيرة أمام أتليتكو مدريد؟

"مع تغيير طريقة اللعب لا يكون اللاعب مرتاحًا للغاية. اليوم لعبنا 3-4-3 لنكون أكثر راحة. اعتقدت أن هذا سيعطينا مزيدًا من الاستحواذ والنظام. لكن بعدها أتليتكو ضغط علينا. إنه انتصار مهم دون ليفاندوفسكي الذي يعد قطعة رئيسية بالنسبة لنا".

هل وضعت خطة مشابهة لمباراة 4-2 في فبراير الماضي؟

"خطتنا كانت السيطرة والاستحواذ على الكرة والهجوم وأن نخلق أفضلية 3 لاعبين ضد 2، أو 4 ضد 3. أيضًا تفريغ المساحة لـ بيدري وبالدي. عندما انخفض ضغطتنا المتقدم جاءت التغييرات، وبعدها ضغط أتليتكو أيضًا، كان من الصعب الرقابة رجل لرجل، كانت انتصارًا جماعيًا".

أراوخو كان حاسمًا.

"نعم، إنه مدافع غير عادي، تمامًا مثل كريستينسن وبالدي. كل من يلعب يقدّم أقصى ما لديه، وهذا يجعلني فخورًا كمدرب. رونالد قائد، سألته إن كان جيدًا بدنيًا وقد قال لي إنه جاهز".

الفوز تحقق دون ليفاندوفسكي.

"ودون جوردي ألبا أيضًا. عانينا من غيابات مهمة وقد خرجنا بنجاح من مباراة صعبة جدًا. ضغطوا كثيرًا علينا في الشوط الثاني، من الصعب لفوز في هذا الملعب. أنا سعيد للغاية، الفوز أعطانا 3 نقاط أفضلية على ريال مدريد، ومزيد من الأفضلية على أتليتكو".

الفريق عاد لإظهار صلابته.

"دافعنا بشكل مميز للغاية. نحتاج إلى تحسين بعض الأمور، مثل الشوط الثاني مثلًا وأن نمتلك حلولًا أكثر عندما يضغطون علينا بشكل عالٍ، لكن الفريق أظهر التزامًا كبيرًا".

هل شعرت أن برشلونة فقد السيطرة على المباراة؟

"بالغنا في التمرير إلى تير شتيجن. فزنا بالكثير من الصراعات الثنائية، لكن يجب أن نلعب أكثر إلى الأمام وأن نمتلك حلولًا أكثر. أتليتكو مدريد أراد التعادل. المباراة كانت مميزة خصوصًا على المستوى الدفاعي، عرفنا كيف نعاني رغم أنني كنت أتمنى أن أدافع أثناء الاستحواذ على الكرة".

عندما يضغط المنافس بقوة، هل يكون الفوز أهم من الالتزام بأسلوب اللعب الجميل؟

"بعض المنافسين يعقّدون عليك الموقف. أردنا السيطرة على المباراة والاستحواذ في ملعب المنافس وأن نكون أكثر حدة. فكرتي الأولى هي الاستحواذ على الكرة، لكن المنافس صعّب علينا الوضع. لعبنا جيدًا في بعض الفترات، وبشكل أقل في فترات أخرى. لكننا سيطرنا على الجانب الدفاعي".