مواعيد مباريات الإثنين 9 يناير 2023.. أرسنال في الكأس واتحاد جدة وكوكا ضد تريزيجيه

يشهد اليوم الإثنين الموافق 9 من يناير 2023 عددا من المنافسات المختلفة.

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كأس الاتحاد الإنجليزي

يلعب أرسنال ضمن منافسات دور الـ 64 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحل أرسنال ضيفا على أوكسفورد يونايتد في تمام العاشرة مساء.

ويتأهل الفائز لمواجهة مانشستر سيتي في دور الـ32.

الدوري السعودي

يحل اتحاد جدة ضيفا على الشباب ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي.

ويقام اللقاء في الثامنة والربع مساء اليوم الإثنين.

ويشهد اللقاء غياب طارق حامد بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بينما يلعب أحمد حجازي مدافع الفريق.

وكان اتحاد جدة قد تعرض للخسارة الأولى في الدوري الجولة الماضية أمام الهلال.

الدوري التركي

تشهد منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري التركي مواجهة مصرية خالصة بين المحترفين أحمد حسن كوكا ومحمود حسن تريزيجيه.

إذ يلعب ألانيا سبور الذي يشارك ضمن صفوفه كوكا أمام طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه تريزيجيه في تمام السابعة مساء.

دوري السلة

تشهد اليوم الإثنين منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري سوبر الرجال لكرة السلة.

وتقام في السادسة مساء ثلاث مباريات، إذ يستضيف الأهلي فريق سموحة كما يستضيف الزمالك فريق مصر للتأمين وأخيرا الاتحاد يستضيف طلائع الجيش.

وفي تمام الثامنة مساء تختتم مباريات الجولة الرابعة عندما يحل المصرية للاتصالات ضيفا على الجزيرة.