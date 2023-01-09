طردان وهدف يمنع على الخط.. برشلونة يتصدر وحيدا بنصر مثير على أتلتيكو

طردان وهدف يبعد على خط المرمى، حدث ذلك في دقيقتين من نهاية مباراة مثيرة بين أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة، وكان النصر حليف الأخير بهدف دون رد في قمة منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإسباني.

سجل عثمان ديمبيلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22.

بذلك يرفع برشلونة رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد.

فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 27 نقطة في المركز الخامس.

ضربة قبل التيار

البداية أتت بتسديدة من أنسو فاتي في الدقيقة 4 اصطدمت بالدفاع، ثم حاول بابلو باريوس في الدقيقة 6 ليتصدى مارك أندريه تير شتيجن.

سدد أندرياس كريستنسن على حدود المنطقة في الدقيقة 9 ولكن تصدى يان أوبلاك بسهولة.

وأتى الهدف الأول في الدقيقة 22 بعد انطلاقة فردية رائعة من بيدري ليهدي الكرة إلى جافي فيمرر الأخير إلى عثمان ديمبيلي ليسجل على يمين أوبلاك.

بدأ أتلتيكو ينتفض في الدقيقة 32 بتسديدة خطرة من ماركوس يورينتي اصطدمت بالدفاع، تلاه خوسيه ماريا خيمينيز برأسية في الدقيقة 33 مرت بجوار القائم.

وسدد ناهويل مولينا كرة قوية في الدقيقة 37 ولكنها مرت بجوار القائم أيضا، ثم حاول أنطوان جريزمان في الدقيقة 43 بتسديدة حولها تير شتيجن إلى ركنية، منها أطلق رينيلدو ماندافا رأسية قوية للغاية أبعدها الدفاع.

محاولات بلا جدوى

أجرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تبديلين بنزول فيران توريس وفرانك كيسي بدلا من أنسو فاتي وفرينكي دي يونج في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 62 أهدر عثمان ديمبيلي فرصة قتل المباراة بتسديدة اصطدمت بالدفاع.

على الناحية الأخرى أجرى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد تبديلين بنزول جوفري كوندوجبيا وألفارو موراتا بدلا من بابلو باريوس ويانيك كاراسكو في الدقيقة 64.

وسدد ماركوس يورينتي ولكن تصدى تير شتيجن في الدقيقة 66، فيما مرت تسديدة ديمبيلي بجوار القائم في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 72 سجل فيران توريس هدفا لبرشلونة ولكنه لم يحتسب بداعي التسلل.

وحل رافينيا بدلا من جافي في الدقيقة 72، فيما أتى توماس ليمار وأنخيل كوريا بدلا من كوكي وجواو فيليكس على الجانب الآخر.

جنون النهاية

سدد أنطوان جريزمان بجوار القائم في الدقيقة 77، فيما حاول رافينيا من خارج المنطقة في الدقيقة 79 لتصطدم تسديدته بالدفاع.

وفي الدقيقة 81 أتى ماركوس ألونسو وسيرجي روبرتو بدلا من أليخاندرو بالدي وسيرجيو بوسكيتس، فيما حل سيرخيو ريجيلون بدلا من رينيلدو ماندافا في الدقيقة 83.

وطالب أتلتيكو مدريد بركلة جزاء بعد سقوط ألفارو موراتا داخل المنطقة في الدقيقة 91، ولكن أمر الحكم باستمرار اللعب.

وفي الدقيقة 92 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه ستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو وفيران توريس مهاجم برشلونة بعد مشاجرة بالأيدي بين الثنائي.

وأبعد رونالد أراوهو هدفا محققا من أنطوان جريزمان على خط المرمى في الدقيقة 94.

ويلعب برشلونة مباراته القادمة في الدوري ضد خيتافي يوم 21 يناير، فيما يلعب أتلتيكو ضد ألميريا في الخامس عشر من الشهر ذاته.