أحمد سامي: لا أريد تبادل لاعبين ضمن صفقة بيع إيبوكا.. ويستحق 2 مليون دولار

كشف أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا عن مستجدات العروض المقدمة للمهاجم النيجيري جون إيبوكا لاعب فريقه.

جون إيبوكا النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وقال سامي عبر قناة أون تايم سبورتس: "يوجد عروض مصرية ومن ليبيا لـ جون إيبوكا وسوف أعقد جلسة مع إدارة سيراميكا لمناقشة فكرة رحيله وهل سيفيد النادي أم لا".

وأضاف "لا أعرف حقيقة العروض المقدمة لـ إيبوكا لكني سمعت أن الزمالك يريده ولم أسمع بعرض الأهلي".

وواصل "لا أريد لاعبين ضمن صفقة بيع إيبوكا، الفريق يحتاج بعض التدعيمات من خارج الأهلي والزمالك".

وأردف "إذا كانت مصلحة النادي بيع إيبوكا سيكون ذلك لأن الأمر في إطار الاستثمار".

وشدد "لست المدرب الذي يتمسك باللاعب ويجبره على البقاء ومن ثم يتأثر مستواه بشكل سلبي".

وأوضح "وصول سعر إيبوكا لـ 2 مليون دولار أمر طبيعي في ظل ما نسمعه من أرقام صفقات".

وأتم تصريحاته "فكرت في الاعتذار عن التدريب وعدم العمل لنهاية الموسم بسبب إهدار مجهود كل أفراد النادي لغياب العدالة بين فرق الدوري".

وانضم النيجيري جون إيبوكا البالغ من العمر 24 عاما لصفوف سيراميكا كليوباترا بداية الموسم الجاري قادما من إنبي.

ولعب في الدوري حتى الآن 11 مباراة سجل خلالها هدفين.