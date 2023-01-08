انتفاضة الـ 9 دقائق تنقذ روما من الخسارة أمام ميلان وتهدي يوفنتوس الوصافة

تعادل روما مع ميلان بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب سن سيرو في الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي.

المباراة شهدت غياب جوزيه مورينيو مدرب روما وقيادة سالفتوري فوتي للفريق بسبب تعرضه للإيقاف من قبل الاتحاد الإيطالي.

واستمر تقدم ميلان وتسيده لمجرياء اللقاء حتى الـ 9 دقائق الأخيرة الذين شهدوا عودة الذئاب.

وسجل هدفي ميلان في المباراة كل من بييري كالولو وتوماسو بوبيجا، بينما سجل روجير إيبانيز وتامي أبراهام لروما.

التعادل رفع رصيد ميلان للنقطة الـ 37 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن يوفنتوس الذي صعد للمركز الثاني وبفارق 7 نقاط عن نابولي المتصدر، كما ارتفع رصيد روما للنقطة الـ 31 في المركز السادس.

التشكيل

بدأ ميلان المباراة بخط هجوم مكون من أوليفييه جيروم وخلفه رافاييل لياو وبراهيم دياز وساليماكيرز.

وخاض روما المباراة بثلاثي دفاعي مكونمن كريس سمالينج وإيبانيز وجيانلوكا مانشيني.

أحداث المباراة

كان ميلان صاحب المبادرة من البداية وسيطر على الكرة ولكن بدون خطورة حقيقيقة حتى الدقيقة الـ 29 حينما سدد براهيم دياز بقوة ولكن روي باتريشيو حول كرته إلى ركنية.

واستغل ميلان الركنية بأفضل طريقة وسجل الهدف الأول عن طريق كالولو برأسية بعد عرضية نفذها ساندرو تونالي.

وكاد زاليفيسكي أن يدرك التعادل في الدقيقة الـ 41 بتسديدة قوية ولكنها مرت بجوار المرمى.

وحاول دياز التسديد مرة جديدة في الدقيقة الـ 60 ولكن كرته مربت بجوار المرمى.

واستمرت سيطرة ميلان على المباراة على الرغم من التقدم وفي الدقيقة الـ 77 استغل هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من لياو نحو بوبيجا الذي سدد مباشرة مسجلا الهدف الثاني.

وقلص روما الفارق في الدقيقة الـ 86 عن طريق إيبانيز برأسية مستغلا ركنية نفذها لورينزو بيليجريني.

وعقب الهدف أجرى المدرب تبديلا هجوميا بدخول أندريا بيلوتي بدلا من المدافع مانشيني.

وسجل روما هدفا قاتلا عن طريق تامي أبراهام في الدقيقة الـ 94 بمتابعة لرأسية ماتيتش التي تصدى لها تاتاروشانو.

ولم يتمكن ميلان من تنفيذ أي هجمة لإدراك التقدم من جديد في الوقت المتبقي من المباراة.

وسيحل ميلان ضيفا في المباراة المقبلة على ليتشي يوم 14 يناير المقبل، بينما سيلعب روما مع فيورنتينا على ملعب أوليمبيكو.