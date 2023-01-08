سجل الهدف الثاني.. جون أوكلي رجل مباراة المقاولون وطلائع الجيش
الأحد، 08 يناير 2023 - 23:46
كتب : FilGoal
فاز جون أوكلي لاعب المقاولون العرب بجائزة رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش.
جون أوكلي
النادي : المقاولون العرب
وانتهت المباراة بفوز المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.
وسجل أوكلي الهدف الثاني لذئاب الجبل في الدقيقة 66.
بينما سجل أحمد علاء الدين الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 4، وسجل كريم طارق هدف طلائع الجيش الوحيد في الدقيقة 67.
ماذا قدم أوكلي أمام طلائع الجيش؟
دقائق اللعب: 90
الأهداف: 1
التسديدات على المرمى: 2 من 2
التمريرات الصحيحة: 10 من 19
دقة التمرير: 53%
لمسات الكرة: 28
المراوغات الناجحة: 2 من 3
التمريرات في الثلث الأخير: 3
استعادة الكرة: 6
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