فرج عامر: عرضت تحمل الفارق بين راتب الشعباني والعشري.. ووقف مستحقات الفريق

تحدث فرج عامر رئيس نادي سموحة في بث مباشر عبر فيسبوك عن أسباب رغبته في إقالة الجهاز الفني الحالي بقيادة طارق العشري.

وقال عامر: "أطالب بتغيير الجهاز الفني الذي كلف سموحة الملايين للتعاقد مع ١٧ لاعبا لم يشرك منهم سوى عدد لا يتجاوز أصابع اليد".

وأضاف "رحل 6 من هؤلاء اللاعبين دون أن يلمسوا الكرة".

وأوضح "رغبتي في رحيل الجهاز الفني ليست تشكيكا في قدراته بل لغياب التوفيق عنه وسوء اختيار اللاعبين".

وواصل عامر "نجحنا في التعاقد مع حسام حسن الهداف التاريخي لسموحة وزياد طارق من الأهلي بدون مقابل".

وتابع "سموحة بحاجة إلى ٦ لاعبين إذا أردنا إنقاذه من الهبوط".

وكشف رئيس النادي عما حدث في مفاوضاته مع المدرب التونسي معين الشعباني قائلا: "فاوضنا معين الشعباني لأن المصريين المناسبين غير متاحين، ولا يمكنني الحصول على مدرب مصري من ناديه إلا إذا استغنى عنه الأخير".

وأوضح "اتفقت مع الشعباني على راتب قدره ٧٠٠ ألف جنيه مصري وتعهدت بتحمل الفارق بين راتبه وراتب العشري، ولكني فوجئت بسحب مجلس الإدارة لتفويضي في ملف الكرة".

وأكمل "لا صحة لما أثير حول رفض المجلس للشعباني بسبب أزمة الدولار وعدم قدرة النادي على تحمل راتبه".

واختتم "العند يقف ضد مصلحة النادي".

وفي تغريدة لاحقة عبر تويتر، أعلن عامر عن وقف جميع مستحقات الفريق لسوء النتائج.

وقف جميع مستحقات الفريق الاول كرة القدم في نادي سموحة لسوء النتائج — Farag Amer (@FaragAmer_) January 8, 2023

وخسر سموحة أمام فاركو بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 12، ويحتل المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز.