عضو إدارة سموحة لـ في الجول: اتفقنا على تجديد الثقة في العشري

الأحد، 08 يناير 2023 - 23:01

كتب : هاني العوضي

سموحة - طارق العشري

شدد أحمد عجلان عضو مجلس إدارة سموحة على استمرار طارق العشري في منصبه كمدير فني للفريق السكندري.

وقال عجلان لـFilGoal.com: "اتفقنا نحن أعضاء مجلس إدارة سموحة على تجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة طارق العشري".

وأضاف "مع منحه كامل الفرصة حتى نهاية الدور الأول من الدوري".

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وخسر سموحة أمام فاركو بهدفين دون رد في الجولة الـ12 من الدوري المصري.

وفشل سموحة في تحقيق الفوز للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري، إذا أن فوزه الأخير كان على حساب الإسماعيلي بهدف دون مقابل في الجولة الخامسة.

وتوقف رصيد سموحة عند النقطة العاشرة في المركز الـ 14 بفارق الأهداف عن حرس الحدود صاحب المركزالـ 16 المؤدي للهبوط.

يأتي ذلك بعدما كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر صفحته الرسمية عن سحب تفويض مجلس الإدارة له بتولي مهمة إدارة ملف كرة القدم في النادي.

وقال فرج عامر: "سموحة بحاجة إلى 6 لاعبين إذا أردنا إنقاذه من الهبوط وفاوضنا معين الشعباني لأن المدربين المصريين المناسبين غير متاحين".

وأضاف "اتفقت مع الشعباني على راتب قدره 700 ألف جنيه مصري وتعهدت بتحمل الفارق بين راتبه وراتب العشري، ولكني فوجئت بسحب مجلس الإدارة لتفويضي في ملف الكرة".

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