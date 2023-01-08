العشري: الأجواء في سموحة ليست جيدة.. وتركنا عبد الفتاح لـ الأهلي دون ضم بديل

شدد طارق العشري مدرب سموحة على أن الأجواء داخل النادي حاليا ليست جيدة ولا تساعد على النجاح.

وخسر سموحة من فاركو بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد الإسكندرية في الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وفشل سموحة في تحقيق الفوز للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري، إذا أن فوزه الأخير كان على حساب الإسماعيلي بهدف دون مقابل في الجولة الخامسة.

وقال العشري خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ارتكبنا بعض الأخطاء الكبيرة خلال المباراة وكان من المهم استغلال الفرص ولكن الأمور ستتحسن في الفترات المقبلة".

وتابع "شريف رضا ظهير أيمن وكنت أشركه كظهير أيسر في وجود خالد عبد الفتاح وبعد رحيل الأخير أعدته لمركزه الأصلي وهناك أمور في كرة القدم لا يمكن أن تتوقعها".

وأضاف "للأسف لا أملك سوى لاعبين حاليا في مركز الظهير الأيسر بعد رحيل خالد عبد الفتاح مع عدم التعاقد مع بديل، وكان هناك انسجام بين خط الدفاع ولكن حاليا أصبحت مضطرا للتغيير لأنني لا أملك اللاعبين والناشئين لا يمكنهم تحمل المسؤولية بسبب صغر سنهم".

وشدد "الأجواء داخل النادي ليست جيدة وأنا أشكر خماسي مجلس الإدارة على تمسكهم بي وليس لدينا شيء سوى أن نكافح لأننا سنخوض مباراة أخرى بعد يومين مع طلائج الجيش".

وواصل "الأمور ستتحسن بكل تأكيد اليوم أضفنا مهاجم مثل حسام حسن ولكن الأجواء ليست جيدة بالفعل وتؤثر على الفريق والكل يعلم ذلك ونحاول إخراج الفريق بقدر الإمكان ولكن من المفترض أن تكون تلك هي مهمة النادي".

وأتم "جميع اللاعبين الذين اخترتالتعاقد معهم لم ينضموا للنادي سوى حسام حسن".

الفوز رفع رصيد فاركو للنقطة الـ 12 في المركز الـ 12 بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة العاشرة في المركز الـ 14 بفارق الأهداف عن حرس الحدود صاحب المركزالـ 16 المؤدي للهبوط.

وسيلعب سموحة مباراته المقبلة يوم الأربعاء ضد طلائع الجيش على استاد الإسكندرية، كما سيستضيف فاركو فريق سيراميكا كليوباترا على نفس الملعب يوم الجمعة.