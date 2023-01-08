العشري: الأجواء في سموحة ليست جيدة.. وتركنا عبد الفتاح لـ الأهلي دون ضم بديل

الأحد، 08 يناير 2023 - 22:51

كتب : FilGoal

طارق العشري مدرب سموحة

شدد طارق العشري مدرب سموحة على أن الأجواء داخل النادي حاليا ليست جيدة ولا تساعد على النجاح.

وخسر سموحة من فاركو بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد الإسكندرية في الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وفشل سموحة في تحقيق الفوز للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري، إذا أن فوزه الأخير كان على حساب الإسماعيلي بهدف دون مقابل في الجولة الخامسة.

أخبار متعلقة:
سجل وصنع.. رزقي حمرون رجل مباراة سموحة وفاركو أمير مرتضى: الزمالك كان مظلوما في الرعاية ولكن الأمور تغيرت منذ 2014 جوارديولا: مباراة مذهلة أمام أحد فرق القمة نجم موقعة سيتي وتشيلسي.. محرز يكشف طلب ألفاريز خلال المباراة

وقال العشري خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ارتكبنا بعض الأخطاء الكبيرة خلال المباراة وكان من المهم استغلال الفرص ولكن الأمور ستتحسن في الفترات المقبلة".

وتابع "شريف رضا ظهير أيمن وكنت أشركه كظهير أيسر في وجود خالد عبد الفتاح وبعد رحيل الأخير أعدته لمركزه الأصلي وهناك أمور في كرة القدم لا يمكن أن تتوقعها".

وأضاف "للأسف لا أملك سوى لاعبين حاليا في مركز الظهير الأيسر بعد رحيل خالد عبد الفتاح مع عدم التعاقد مع بديل، وكان هناك انسجام بين خط الدفاع ولكن حاليا أصبحت مضطرا للتغيير لأنني لا أملك اللاعبين والناشئين لا يمكنهم تحمل المسؤولية بسبب صغر سنهم".

وشدد "الأجواء داخل النادي ليست جيدة وأنا أشكر خماسي مجلس الإدارة على تمسكهم بي وليس لدينا شيء سوى أن نكافح لأننا سنخوض مباراة أخرى بعد يومين مع طلائج الجيش".

وواصل "الأمور ستتحسن بكل تأكيد اليوم أضفنا مهاجم مثل حسام حسن ولكن الأجواء ليست جيدة بالفعل وتؤثر على الفريق والكل يعلم ذلك ونحاول إخراج الفريق بقدر الإمكان ولكن من المفترض أن تكون تلك هي مهمة النادي".

وأتم "جميع اللاعبين الذين اخترتالتعاقد معهم لم ينضموا للنادي سوى حسام حسن".

الفوز رفع رصيد فاركو للنقطة الـ 12 في المركز الـ 12 بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة العاشرة في المركز الـ 14 بفارق الأهداف عن حرس الحدود صاحب المركزالـ 16 المؤدي للهبوط.

وسيلعب سموحة مباراته المقبلة يوم الأربعاء ضد طلائع الجيش على استاد الإسكندرية، كما سيستضيف فاركو فريق سيراميكا كليوباترا على نفس الملعب يوم الجمعة.

طارق العشري سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
باسم مرسي: لا أعرف ماذا يحدث لـ الإسماعيلي فرج عامر: عرضت تحمل الفارق بين راتب الشعباني والعشري.. ووقف مستحقات الفريق عضو إدارة سموحة لـ في الجول: اتفقنا على تجديد الثقة في العشري سجل وصنع.. رزقي حمرون رجل مباراة سموحة وفاركو أمير مرتضى: الزمالك كان مظلوما في الرعاية ولكن الأمور تغيرت منذ 2014 شيكابالا: قميص الزمالك مكسب لأي شخص.. ونعد الجمهور بالاحتفال بالدوري مرتضى: لهذا تأخرنا في التعاقد مع راعي الزمالك.. وفرع جديد في العاصمة الإدارية بلا فوز للمرة الثامنة على التوالي.. سموحة يخسر أمام فاركو ويكتب أول فوز لإيهاب جلال
أخر الأخبار
باسم مرسي: لا أعرف ماذا يحدث لـ الإسماعيلي 2 دقيقة | الكرة المصرية
فرج عامر: عرضت تحمل الفارق بين راتب الشعباني والعشري.. ووقف مستحقات الفريق 10 دقيقة | الكرة المصرية
عضو إدارة سموحة لـ في الجول: اتفقنا على تجديد الثقة في العشري 26 دقيقة | الكرة المصرية
العشري: الأجواء في سموحة ليست جيدة.. وتركنا عبد الفتاح لـ الأهلي دون ضم بديل 36 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا: مباراة مذهلة أمام أحد فرق القمة ساعة | الدوري الإنجليزي
نجم موقعة سيتي وتشيلسي.. محرز يكشف طلب ألفاريز خلال المباراة ساعة | الدوري الإنجليزي
سجل وصنع.. رزقي حمرون رجل مباراة سموحة وفاركو ساعة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: الزمالك كان مظلوما في الرعاية ولكن الأمور تغيرت منذ 2014 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك