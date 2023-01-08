سجل وصنع.. رزقي حمرون رجل مباراة سموحة وفاركو

حصل الجزائري رزقي حمرون لاعب فاركو على جائزة رجل مباراة فريقه ضد سموحة.

المباراة أقيمت على استاد الإسكندرية في الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وحقق فاركو الفوز على سموحة بهدفين دون مقابل.

وسجل حمرون هدف المباراة الأول وصنع الهدف الثاني الذي سجله عمرو جمال.

وجاءت أرقام حمرون في المباراة كالتالي:

لعب: 67 دقيقة.

سجل: 1.

صنع: 1.

التمريرات: 10/14 بدقة 71%.

صناعة الفرص: 1.

التسديدات 1/2 بنسبة دقة 50%.

لمس الكرة: 32 مرة.

المراوغات: 1/1 بنسبة دقة 100%.

العرضيات: 1/2 بنسبة دقة 50%.

الثنائيات الأرضية: 2/9 بنسبة 22%.

حمرون هو سادس لاعب من فاركو يحصل على الجائزة منذ بداية الموسم.

الفوز هو الأول تحت قيادة إيهاب جلال في مباراته الخامسة منذ تولي قيادةالفريق، إذا تعادل في مباراتين وخسر مباراتين في وقت سابق.

الفوز رفع رصيد فاركو للنقطة الـ 12 في المركز الـ 12 بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة العاشرة في المركز الـ 14 بفارق الأهداف عن حرس الحدود صاحب المركزالـ 16 المؤدي للهبوط.