أمير مرتضى: الزمالك كان مظلوما في الرعاية ولكن الأمور تغيرت منذ 2014

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك خلال حفل الإعلان عن الراعي الجديد شركة النيل للتطوير العقاري.

وقال أمير مرتضى: "بمناسبة الشراكة، كان الزمالك في السابق مظلوما في الرعاية، ولكن مع مرتضى منصور تغيرت الأمور منذ 2014".

وأضاف "أصبحت الأرقام أفضل، وحقق الزمالك أكثر من 15 بطولة منذ 2014".

وأوضح "وضعنا معاييرنا الخاصة لأننا لا نريد أي راع وحسب، إذ كان الهدف أن تكون الشركة طموحة ولها مستقبل وهذا متوفر في شركة النيل".

وتابع أمير مرتضى "كذلك الهدف الرئيسي أن تكون الشركة مصرية وخاصة بعد وصول عروض كثيرة من شركات عربية".

وواصل "كنت دائما أتحدث مع مرتضى منصور على إمكانية وجود فرع للنادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو يهدف دائما لتطوير الزمالك".

واختتم "أتمنى حين يأتي موعد تجديد عقد الرعاية بعد 4 سنوات أن يكون هناك مشروع جديد لشركة النيل وهو فرع الزمالك الجديد بالعاصمة الإدارية".