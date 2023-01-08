شيكابالا: قميص الزمالك مكسب لأي شخص.. ونعد الجمهور بالاحتفال بالدوري

شدد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك لكرة القدم أن قميص الأبيض يعد مكسبا لأي شركة راعية.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وأعلن الزمالك عن الراعي الرئيسي للنادي خلال حفل دعائي بأحد فنادق القاهرة بحضور مرتضى منصور رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال شيكابالا خلال الحفل: "قميص الزمالك مكسب لأي شخص ولأي شركة راعية".

وأضاف "نعد الجمهور في نهاية الموسم أن نحتفل بالدوري وباقي البطولات".

وخلال الحفل حرص مرتضى منصور في بداية كلمته على الترحيب بنجوم الزمالك الحاضرين، وهم أحمد عبد الحليم وإسماعيل يوسف ومحمود الخواجة وجمال عبدالحميد وعصام مرعي وحمادة عبد اللطيف وطارق يحيى وعبد الحليم علي وعادل المامور وأيمن عبد العزيز ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وعمر جابر وأمير عزمي مجاهد وخالد الغندور ونادر السيد وهاني عبادة وحازم إمام ويحيي نبيل.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل في الجولة 13 من الدوري المصري.