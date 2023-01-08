انتهت في الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد (0) - (1) برشلونة

الأحد، 08 يناير 2023 - 21:51

كتب : FilGoal

برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أتليتكو مدريد ضد برشلونة في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-------

ق 93 طرد سافيتش وتوريس إثر شجار بينهما

ق 83 سيرخيو ريجيلون بدلا من رينيلدو ماندافا

ق 81 ماركوس ألونسو وسيرجي روبرتو بدلا من أليخاندرو بالدي وسيرجيو بوسكيتس

ق 79 رافينيا يسدد من خارج المنطقة ولكن الدفاع يبعد الكرة

ق 77 أنطوان جريزمان يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 74 توماس ليمار وأنخيل كوريا بدلا من كوكي وجواو فيليكس

ق 73 رافينيا بدلا من جافي

ق 72 فيران توريس يسجل والهدف لا يحتسب بداعي التسلل

ق 69 تسديدة من ديمبيلي تمر بجوار القائم

ق 66 ماركوس يورينتي يسدد ولكن تير شتيجن يتصدى

ق 64 تبديلان في صفوف أتلتيكو بنزول جوفري كوندوجبيا وألفارو موراتا بدلا من بابلو باريوس ويانيك كاراسكو

ق 62 عثمان ديمبيلي يهدر فرصة قتل المباراة بتسديدة تصطدم بالدفاع

ق 57 فيران توريس وفرانك كيسي بدلا من أنسو فاتي وفرينكي دي يونج

استراحة

ق 37 تسديدة خطيرة من مولينا ولكن بجوار القائم

ق 32 رأسية خطيرة من خوسيه ماريا خيمينيز ولكن تمر بجوار القائم

ق 22 جوووول عثمان ديمبيلي يسجل الأول.. بيدري يراوغ ببراعة ويمرر لجافي ومن الأخير إلى عثمان ليسجل.. اعتراضات من لاعبي أتلتيكو والفيديو يراجع

بداية المباراة

أتليتكو مدريد برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
طردان وهدف يمنع على الخط.. برشلونة يتصدر وحيدا بنصر مثير على أتلتيكو التشكيل - بدون ليفاندوفسكي.. فاتي يقود هجوم برشلونة أمام أتلتيكو كورتوا: ركلة جزاء فياريال ليست صحيحة.. وأشعر أنها مقايضة لما حدث أمام بلد الوليد مالك نادي قادش لـ في الجول: سنلعب وديا أمام رونالدو.. اختيارنا للتوأمة مع النصر كان جيدا أنشيلوتي: فياريال لعب أفضل.. وعلينا الاعتياد على قواعد كرة القدم الجديدة فرصة برشلونة للانفراد بالصدارة.. ريال مدريد يخسر في لا سيراميكا أمام فياريال انتهت الدوري الإسباني – فياريال (2)-(1) ريال مدريد تشكيل ريال مدريد – فالفيردي وبنزيمة وفينيسيوس أساسيون ضد فياريال
أخر الأخبار
مبابي يرد على رئيس الاتحاد الفرنسي: زيدان هو فرنسا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
طردان وهدف يمنع على الخط.. برشلونة يتصدر وحيدا بنصر مثير على أتلتيكو 4 ساعة | الدوري الإسباني
أحمد سامي: لا أريد تبادل لاعبين ضمن صفقة بيع إيبوكا.. ويستحق 2 مليون دولار 4 ساعة | الكرة المصرية
انتفاضة الـ 9 دقائق تنقذ روما من الخسارة أمام ميلان وتهدي يوفنتوس الوصافة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
سجل الهدف الثاني.. جون أوكلي رجل مباراة المقاولون وطلائع الجيش 4 ساعة | الكرة المصرية
رحيل بابافاسيليو عن تدريب غزل المحلة.. والكشف عن المدرب الجديد 5 ساعة | الكرة المصرية
باسم مرسي: لا أعرف ماذا يحدث لـ الإسماعيلي 5 ساعة | الكرة المصرية
فرج عامر: عرضت تحمل الفارق بين راتب الشعباني والعشري.. ووقف مستحقات الفريق 5 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك