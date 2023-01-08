انتهت في الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد (0) - (1) برشلونة
الأحد، 08 يناير 2023 - 21:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أتليتكو مدريد ضد برشلونة في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
-------
ق 93 طرد سافيتش وتوريس إثر شجار بينهما
ق 83 سيرخيو ريجيلون بدلا من رينيلدو ماندافا
ق 81 ماركوس ألونسو وسيرجي روبرتو بدلا من أليخاندرو بالدي وسيرجيو بوسكيتس
ق 79 رافينيا يسدد من خارج المنطقة ولكن الدفاع يبعد الكرة
ق 77 أنطوان جريزمان يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم
ق 74 توماس ليمار وأنخيل كوريا بدلا من كوكي وجواو فيليكس
ق 73 رافينيا بدلا من جافي
ق 72 فيران توريس يسجل والهدف لا يحتسب بداعي التسلل
ق 69 تسديدة من ديمبيلي تمر بجوار القائم
ق 66 ماركوس يورينتي يسدد ولكن تير شتيجن يتصدى
ق 64 تبديلان في صفوف أتلتيكو بنزول جوفري كوندوجبيا وألفارو موراتا بدلا من بابلو باريوس ويانيك كاراسكو
ق 62 عثمان ديمبيلي يهدر فرصة قتل المباراة بتسديدة تصطدم بالدفاع
ق 57 فيران توريس وفرانك كيسي بدلا من أنسو فاتي وفرينكي دي يونج
استراحة
ق 37 تسديدة خطيرة من مولينا ولكن بجوار القائم
ق 32 رأسية خطيرة من خوسيه ماريا خيمينيز ولكن تمر بجوار القائم
ق 22 جوووول عثمان ديمبيلي يسجل الأول.. بيدري يراوغ ببراعة ويمرر لجافي ومن الأخير إلى عثمان ليسجل.. اعتراضات من لاعبي أتلتيكو والفيديو يراجع
بداية المباراة