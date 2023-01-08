انتهت في الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد (0) - (1) برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أتليتكو مدريد ضد برشلونة في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

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ق 93 طرد سافيتش وتوريس إثر شجار بينهما

ق 83 سيرخيو ريجيلون بدلا من رينيلدو ماندافا

ق 81 ماركوس ألونسو وسيرجي روبرتو بدلا من أليخاندرو بالدي وسيرجيو بوسكيتس

ق 79 رافينيا يسدد من خارج المنطقة ولكن الدفاع يبعد الكرة

ق 77 أنطوان جريزمان يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 74 توماس ليمار وأنخيل كوريا بدلا من كوكي وجواو فيليكس

ق 73 رافينيا بدلا من جافي

ق 72 فيران توريس يسجل والهدف لا يحتسب بداعي التسلل

ق 69 تسديدة من ديمبيلي تمر بجوار القائم

ق 66 ماركوس يورينتي يسدد ولكن تير شتيجن يتصدى

ق 64 تبديلان في صفوف أتلتيكو بنزول جوفري كوندوجبيا وألفارو موراتا بدلا من بابلو باريوس ويانيك كاراسكو

ق 62 عثمان ديمبيلي يهدر فرصة قتل المباراة بتسديدة تصطدم بالدفاع

ق 57 فيران توريس وفرانك كيسي بدلا من أنسو فاتي وفرينكي دي يونج

استراحة

ق 37 تسديدة خطيرة من مولينا ولكن بجوار القائم

ق 32 رأسية خطيرة من خوسيه ماريا خيمينيز ولكن تمر بجوار القائم

ق 22 جوووول عثمان ديمبيلي يسجل الأول.. بيدري يراوغ ببراعة ويمرر لجافي ومن الأخير إلى عثمان ليسجل.. اعتراضات من لاعبي أتلتيكو والفيديو يراجع

بداية المباراة