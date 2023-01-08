التشكيل - بدون ليفاندوفسكي.. فاتي يقود هجوم برشلونة أمام أتلتيكو

أعلن تشافي هيرنانديز تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد في قمة منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإسباني.

ويغيب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وهداف الدوري بسبب الإيقاف، رفقة الظهير الأيسر جوردي ألبا.

وجاء تشكيل البلوجرانا كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - أنسو فاتي - بيدري

فيما جاء تشكيل أتلتيكو كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ناهويل مولينا - ستيفان سافيتش - خوسيه ماريا خيمينيز - رينيلدو ماندافا

خط الوسط: ماركوس يورينتي - كوكي - بابلو باريوس - يانيك كاراسكو

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - جواو فيليكس