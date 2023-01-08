مرتضى: لهذا تأخرنا في التعاقد مع راعي الزمالك.. وفرع جديد في العاصمة الإدارية

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال حفل الإعلان عن توقيع عقد رعاية النادي مع شركة النيل للتطوير العقاري.

وبدأ منصور كلمته مرحبا بنجوم الزمالك الحاضرين في الحفل، وهم أحمد عبد الحليم وإسماعيل يوسف ومحمود الخواجة وجمال عبدالحميد وعصام مرعي وحمادة عبد اللطيف وطارق يحيى وعبد الحليم علي وعادل المامور وأيمن عبد العزيز ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وعمر جابر وأمير عزمي مجاهد وخالد الغندور ونادر السيد وهاني عبادة وحازم إمام ويحيي نبيل.

وقال منصور: "تحية لهؤلاء النجوم الذين صنعوا نادي الزمالك جبلا تلو الآخر".

وأضاف "أنا سعيد برئاسة نادي عظيم هو نادي الزمالك. رغم عملي الخاص، إلا أني فخري الحقيقي هو ارتباط اسمي باسم الزمالك".

وأوضح "هناك بعض الشركات الأخري ستننضم لرعاية الزمالك خلال الفترة المقبلة، ولكن الراعي الرئيسي للزمالك هو شركة النيل للتطوير العقاري".

وتابع "ترددت عدة أقاويل بين الجماهير عندما تأخرنا في التعاقد مع الراعي، ولكن ذلك الأمر لا يمكن أن يتم بسهولة، والتعاقد يجب أن يتم وفقا للمعايير المناسبة للنادي".

وواصل منصور "في النهاية تم اختيار شركة النيل للتطوير العقاري وهي أكبر الشركات المصرية في مجالها، وسعيد بأن اسمها على اسم نهر النيل العظيم".

وكشف رئيس الزمالك عن حدث جديد خلال الحفل، قائلا: "سنحصل على قطعة أرض في العاصمة الإدارية لإنشاء فرع جديد لنادي الزمالك".