انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2)-(2) روما.. تعادل قاتل للذئاب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ميلان ضد روما على ملعب سان سيرو في الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي.

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نهاية المباراة

ق93. جوووووول قاااتل لروما عن طريق تامي أبراهام من من متابعة لرأسية تصدى لها تاتاروشانو.

ق86. جوووول تقليص الفارق لروما عن طريق روجير إيبانيز برأسية مستغلا ركنية من لورينزو بيليجريني.

ق77. جوووول الثاني لميلان عن طريق بوبيجا بهجمة مرتدة انتهت بتمريرة من رافاييل لياو نحو بوبيجا الذي سدد مباشرة في المرمى.

ق60. تسديدة من براهيم دياز بالقدم اليمنى بجوار المرمى.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. تسديدة رائعة من زاليفسكي تمر بجوار المرمى.

ق30. جوووول أول لميلان عن طريق بييري كالولو برأسية بعد ركلة ركنية نفذها ساندرو تونالي.

ق29. تسديدة من براهيم دياز يخرجها باتريشيو إلى ركنية

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل