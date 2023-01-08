التشكيل - بن ناصر في وسط ميلان.. ديبالا يقود هجوم روما

أعلن ستيفانو بيولي مدرب ميلان تشكيل فريقه لمواجهة روما ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل الروسونيري كالتالي:

حراسة المرمى: سيبريان تاتاروسانو

خط الدفاع: دافيدي كالابريا - بيير كالولو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - ساندرو تونالي

أمامهما: أليكسيس سايليمايكرس - براهيم دياز - رافاييل لياو

خط الهجوم: أوليفييه جيرو

على الجانب الآخر جاء تشكيل روما بقيادة جوزيه مورينيو كالتالي:

حراسة المرمى: روي باتريشيو

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني - كريس سمولينج - روجر إيبانيز

خط الوسط: زكي سيليك - برايان كريستانتي - لورنزو بيليجريني - نيكولا زاليفسكي

خط الهجوم: باولو ديبالا - تامي أبراهام - نيكولو زانيولو

ويحتل ميلان حامل اللقب المركز الثالث برصيد 36 نقطة، والفوز يقوده للمركز الثاني على حساب يوفنتوس (37 نقطة)

أما روما فيحتل المركز السادس برصيد 30 نقطة، والفوز يقوده للخامس على حساب لاتسيو (31 نقطة).