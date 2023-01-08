بلا فوز للمرة الثامنة على التوالي.. سموحة يخسر أمام فاركو ويكتب أول فوز لإيهاب جلال

حقق فاركو فوزه الأول تحت قيادة إيهاب جلال على حساب سموحة بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد الإسكندرية في الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

الفوز هو الأول تحت قيادة إيهاب جلال في مباراته الخامسة منذ تولي قيادةالفريق، إذا تعادل في مباراتين وخسر مباراتين في وقت سابق.

وفشل سموحة في تحقيق الفوز للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري، إذا أن فوزه الأخير كان على حساب الإسماعيلي بهدف دون مقابل في الجولة الخامسة.

سجل هدفي فاركو في المباراة كل من رزقي حمرون وعمرو جمال.

الفوز رفع رصيد فاركو للنقطة الـ 12 في المركز الـ 12 بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة العاشرة في المركز الـ 14 بفارق الأهداف عن حرس الحدود صاحب المركزالـ 16 المؤدي للهبوط.

التشكيل

قاد دوكو دودو ومحمد سعيد هجوم سموحة بينما بدأ عمرو جمال برفقة رزي حمرون في تشكيل فاركو الذي اختاره إيهاب جلال.

📋حسام حسن على مقاعد البدلاء ضد فاركو.. وزياد طارق خارج قائمة سموحة، وحمرون يقود هجوم فاركو بجوار عمرو جمال 🔵🟠#في_الدوري pic.twitter.com/zBjOriRzuX — FilGoal (@FilGoal) January 8, 2023

تقدم رزقي حمرون لفاركو في الدقيقة الـ 37 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء متابعا لعرضية من عبد الله بكري.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة أضاف عمرو جمال الهدف الثاني مستغلا عرضية من حمرون ليضع الكرة بشكل رائع في المرمى بقدمه.

عمرو جمال سجل أول أهدافه من 409 يوم، هدفه الأخير كان في مرمى الاتحاد السكندري يوم 25 نوفمبر 2021 في الجولة السادسة متن دوري الموسم الماضي.

وبين شوطي المباراة شارك حسام حسن العائد حديثا لسموحة من صفوف الأهلي على سبيل الإعارة ليسجل مشاركته الأولى مع الفريق ويرتدي شارة القيادة.

وشهدت الدقيقة الـ 57 طرد وليد فرج لاعب فاركو ببطاقة حمراء مباشرة ليكمل فريقه المباراة منقوص عدديا.

وسجل حسام حسن أول أهدافه في الدقيقة الـ 61 ولكنه لم يحتسب بسبب وجوده في وضعية تسلل.

وسيلعب سموحة مباراته المقبلة يوم الأربعاء ضد طلائع الجيش على استاد الإسكندرية، كما سيستضيف فاركو فريق سيراميكا كليوباترا على نفس الملعب يوم الجمعة.