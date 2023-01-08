في أجواء عاصفة.. المقاولون يفوز على طلائع الجيش ويرتقي للمركز الخامس

الأحد، 08 يناير 2023 - 21:03

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

ارتقى المقاولون العرب إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري بعدما حقق الفوز على طلائع الجيش بهدفين لهدف.

وفاز المقاولون على الطلائع في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 12 من الدوري، وأقيمت بملعب جهاز الرياضة العسكري.

وأقيمت المباراة في أجواء عاصفة ورياح قوية وأمطار غزيرة في ظل موجة الطقس البارد التي تضرب القاهرة.

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الانتصار رفع رصيد المقاولون العرب إلى النقطة 18 بالتساوي مع الاتحاد السكندري وغزل المحلة وبفارق الأهداف فقط عنهما في المركز الخامس بجدول الترتيب.

وتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 13 في المركز الـ11.

تقدم المقاولون في الدقيقة 4 بهدف سجله المدافع أحمد علاء من ركلة جزاء.

ثم أضاف جون أوكلي الهدف الثاني لذئاب الجبل في الدقيقة 66.

لكن طلائع الجيش سجل هدفه الوحيد في الدقيقة 67 عن طريق كريم طارق.

وظل طلائع الجيش في محاولات لإدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة ولكن دون جدوى لتنتهي بفوز المقاولون العرب.

المقاولون العرب طلائع الجيش الدوري المصري
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