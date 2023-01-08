نابولي يعود إلى الانتصارات في الدوري بهدفين في شباك سامبدوريا

عاد نابولي إلى الانتصارات مجددا في مسابقة الدوري الإيطالي بعد التغلب على سامبدوريا بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر.

وسجل أوسيمين هدف اللقاء الأول في الدقيقة 19 من عمر المباراة بينما عزز إلماس التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

وكان نابولي قد تعرض للهزيمة الأولى في مسابقة الدوري بالجولة الماضية عندما خسر أمام إنتر لتتوقف سلسلة انتصارات استمرت لـ 11 مباراة متتالية.

وعزز نابولي انفراده بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة.

وكان قد تم احتساب ركلة جزاء مبكرة لفريق نابولي في الدقيقة الثالثة بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وأهدر ماتيو بوليتانو ركلة الجزاء المبكرة في الدقيقة السادسة.

ونجح فيكتور أوسيمين في افتتاح التسجيل في الدقيقة التاسعة عشر ليتقدم نابولي في النتيجة.

وتعرض توماس رينكون لاعب سامبدوريا إلى طرد مباشر في الدقيقة 39 بسبب عرقلة.

ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 79 لاحتساب ركلة جزاء بسبب لمسة يد على رونالدو فييرا لاعب سامبدوريا.

ونجح إلماس في تسجيل هدف نابولي الثاني من ركلة جزاء.

ويلعب نابولي مباراته المقبلة أمام يوفنتوس ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر.

وتقام القمة المرتقبة يوم الجمعة المقبل.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 37 نقطة وبفارق سبع نقاط عن نابولي المتصدر.

وحقق يوفنتوس ثمانية انتصارات متتالية في مسابقة الدوري الإيطالي بآخر مباريات خاضهم الفريق.

وكان آخر تعثر لفريق يوفنتوس في مسابقة الدوري عندما خسر أمام ميلان بهدفين دون مقابل في أكتوبر الماضي.