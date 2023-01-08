كرة سلة - الاتحاد السكندري: نهدي بطولة السوبر إلى مشجعنا إسلام زكي

أهدى نادي الاتحاد السكندري لقب بطولة كأس السوبر المصري لرجال السلة إلى إسلام محمد زكي مشجع الفريق الذي أصيب في المباراة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة قد أعلن تتويج الاتحاد السكندري بلقب السوبر على حساب الأهلي في المباراة التي لم تستأنف.

ويأتي ذلك بناء على طلب النادي الأهلي بمنح بطولة كأس السوبر لموسم 2021/2022 إلى نادي الاتحاد السكندري.

وتلقى اتحاد السلة خطابًا من النادي الأهلي يفيد بتنازله عن أي حقوق في هذه البطولة وإبداء رغبته في تتويج نادي الاتحاد السكندري ببطولة كأس السوبر.

وأشار الأهلي في بيانه أن قراره يأتي تقديرًا لجماهير نادي الاتحاد السكندري التي تعرضت للإصابة على خلفية سقوط حاملة كاميرات البث أثناء الربع الثالث من اللقاء الذي أقيم يوم 24 ديسمبر الماضي.

ومن جانبه أهدى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تلك البطولة إلى إسلام زكي المشجع المصاب بحادث سقوط منصة بمدرج صالة حسن مصطفى.

وتمنى نادي الاتحاد من الجميع الدعاء لإسلام زكي بسرعة وتمام الشفاء.

ماذا حدث؟

كانت مباراة كأس السوبر المصري لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري قد شهدت واقعة مؤسفة أدت إلى إلغائها.

جاء ذلك إثر انهيار منصة يقف عليها قيادات الجماهير، حيث سقطت بهم على المدرج المتواجد أسفلهم، ووقع ذلك قبل نهاية الربع الثالث من المباراة.

وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وتوقفت المباراة عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-45.

وأصدرت وزارة الصحة بيانا رسميا بخصوص الإصابات بين الجماهير في مباراة السوبر المصري بين الأهلي والاتحاد السكندري، موضحة "إصابة 27 مواطنا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجاري المتابعة".

وخرج جميع المصابين من المستشفى باستثناء إسلام زكي مشجع الاتحاد والذي يعاني من كسر في قاع الجمجمة ويتلقى العلاج بمستشفى مصر الدولي بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين.