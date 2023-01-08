نائب رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: أنا الوحيد الذي تقدم باستقالة رسمية

الأحد، 08 يناير 2023 - 20:15

كتب : بسام أبو بكر

حرس الحدود ضد الإسماعيلي

كشف خالد زين نائب رئيس نادي الإسماعيلي عن تقدمه باستقالة رسمية من منصبه وهو ما لم يفعله أي عضو آخر في المجلس.

وكان يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي قد كشف لـ FilGoal.com عن تقدم المجلس بالكامل باستقالته.

ويأتي ذلك بعد تعرض الإسماعيلي للخسارة السابعة هذا الموسم في الدوري من 12 جولة وتذيل جدول الترتيب برصيد سبع نقاط.

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وقال خالد زين لـ FilGoal.com: "تقدمت باستقالة منذ يومين وأرسلتها بفاكس إلى مديرية الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لنادي الإسماعيلي".

وأضاف "لا أريد الحديث عن أسباب تقديم استقالتي حاليا لأن الوقت غير مناسب في ظل الظروف التي يمر بها النادي الإسماعيلي".

وكشف زين "أنا الوحيد الذي تقدم باستقالته بشكل رسمي عكس باقي المجلس بالكامل والذي لم ينشر اي استقالة رسمي ومكتفين بتصريحات فقط".

واختتم نائب رئيس الإسماعيلي تصريحاته "ذلك يوضح أمام الجميع أن هناك البعض داخل المجلس يرفض الاستقالة".

ويلعب الإسماعيلي مساء الجمعة أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر.

ولم يحقق الإسماعيلي سوى فوز وحيد هذا الموسم في الدوري وكان ذلك على حساب إنبي بهدفين مقابل هدف واحد.

الدوري المصري الإسماعيلي
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