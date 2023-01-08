بناء على طلب الأهلي.. اتحاد السلة يتوج الاتحاد السكندري بطلا لـ كأس السوبر

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة على طلب النادي الأهلي بمنح بطولة كأس السوبر لموسم 2021/2022 إلى نادي الاتحاد السكندري.

وتلقى اتحاد السلة خطابًا من النادي الأهلي يفيد بتنازله عن أي حقوق في هذه البطولة وإبداء رغبته في تتويج نادي الاتحاد السكندري ببطولة كأس السوبر.

وأشار الأهلي في بيانه أن قراره يأتي تقديرًا لجماهير نادي الاتحاد السكندري التي تعرضت للإصابة على خلفية سقوط حاملة كاميرات البث أثناء الربع الثالث من اللقاء الذي أقيم يوم 24 ديسمبر الماضي.

من جانبه، أشاد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة في بيانه بمبادرة النادي الأهلي التي تعكس معاني الروح الرياضية بين جميع الأندية المصرية.

كما تقدم اتحاد السلة بالتهنئة لنادي الاتحاد السكندري بمناسبة تتويجه باللقب.

وجاء في خطاب النادي الأهلي ما يلي:

بمناسبة الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري يوم 24 ديسمبر الماضي، وسقوط حاملة كاميرات البث على الجماهير، وترتب على ذلك عدم اكتمال المباراة، يطيب لنا التعبير عن سعادتنا بشفاء المصابين من جماهير نادي الاتحاد الشقيق وعودتهم إلى أسرهم.

وانطلاقًا من الروابط التاريخية بين النادي الأهلي وشقيقه نادي الاتحاد، والعلاقة بين الناديين الكبيرين التي كانت وستظل دومًا أكبر من أي بطولة، ننهي إلى سيادتكم قرار مجلس إدارة الأهلي بالتنازل عن أية حقوق للنادي في هذه البطولة، ورغبتنا في تتويج نادي الاتحاد السكندري ببطولة السوبر، تقديرًا لجماهيره التي تألمت في هذا اليوم، وفريقها الذي كان متفوقًا بعددٍ من النقاط، ولم يكن يتبقى من زمن المباراة سوى فترة واحدة.

وبعيدًا عن أي تفاصيل تخص الجوانب الفنية والنتيجة، فإن النادي الأهلي يبارك تتويج نادي الاتحاد بهذه البطولة وإسعاد جماهيره العاشقة للعبة كرة السلة والتي ترتبط مع جماهير الأهلي بروابط وثوابت تعكس القيم السامية للرياضة.

ماذا حدث؟

كانت مباراة كأس السوبر المصري لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري قد شهدت واقعة مؤسفة أدت إلى إلغائها.

جاء ذلك إثر انهيار منصة يقف عليها قيادات الجماهير، حيث سقطت بهم على المدرج المتواجد أسفلهم، ووقع ذلك قبل نهاية الربع الثالث من المباراة.

وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وتوقفت المباراة عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-45.

وأصدرت وزارة الصحة بيانا رسميا بخصوص الإصابات بين الجماهير في مباراة السوبر المصري بين الأهلي والاتحاد السكندري، موضحة "إصابة 27 مواطنا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجاري المتابعة".

وخرج جميع المصابين من المستشفى باستثناء إسلام زكي مشجع الاتحاد والذي يعاني من كسر في قاع الجمجمة ويتلقى العلاج بمستشفى مصر الدولي بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين.