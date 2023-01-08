كرة سلة - بفارق 70 نقطة.. سيدات الأهلي يهزمن الزمالك ضمن منافسات الدوري

نجح فريق سيدات الأهلي لكرة السلة في تحقيق فوز كبير على الزمالك ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات دوري السوبر.

وتغلب فريق سيدات سلة الأهلي على الزمالك بنتيجة 122-52 في المباراة التي أقيمت على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة.

أما الزمالك فيتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي في مرحلة المجموعات.

وتفوقت سيدات الأهلي منذ انطلاق المباراة وانتهت الفترة الأولى بنتيجة 44-5، قبل أن يواصل فريق الأهلي تفوقه ويرفع النتيجة إلى 69-24 بنهاية الفترة الثانية.

وشهدت الفترة الثالثة استمرار تفوق لاعبات الأهلي وانتهت بتقدم الأحمر بنتيجة 103-41.

واختتمت منافسات المباراة بعد تقدم الأهلي في الفترة الرابعة بنتيجة 122-52.

وتقام منافسات مرحلة المجموعات بمشاركة ثمانية فرق بنظام الذهاب والإياب لترتيب الفرق.

وعقب نهاية مرحلة المجموعات تقام مباريات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب إذ يلعب صاحب المركز الأول ضد الثامن ثم يواجه الثاني صاحب المركز السابع بتلك الطريقة.

وكان الزمالك قد حقق إنجازا بتأهله للمرحلة النهائية لمنافسات دوري سوبر السيدات ضمن أفضل ثمانية فرق.

أما الأهلي فحصد هذا الموسم بطولتي دوري المرتبط وكأس السوبر.